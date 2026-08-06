Sosyal medya fenomeni canlı yayın sırasında öldürüldü
06.08.2026 15:44
Meksikalı popüler sosyal medya içerik üreticisi César Gastélum, Sinaloa eyaletindeki bir restoranın önünde sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Gastélum ve iki arkadaşının yemek kuryesi kıyafetleriyle çekim yaptığı sırada gerçekleşti.
Sosyal medyada popüler bir Meksikalı içerik üreticisi, kartel şiddetinin yaygınlaştığı Sinaloa eyaletinde bir restoranın önünde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürüldü.
TikTok'ta 600 bine yakın takipçisi bulunan ve komedi videolarıyla tanınan César Gastélum, Culiacán kentindeki bir hızlı yemek restoranının önünde iki arkadaşıyla birlikte çekim yapıyordu.
Üç kişinin de yemek kuryelerine ait parlak turuncu ceketler giydiği ve sırt çantaları taşıdığı görüldü.
Çekim sırasında, üzerinde sürücü ve yolcu bulunan bir motosiklet aniden yanlarına yanaştı ve sürücü tabancasını çekerek Gastélum'u yakın mesafeden vurdu.
Sinaloa'daki bir güvenlik yetkilisi Gastélum'un ölümünü Reuters'a doğruladı ve bölgede kapsamlı güvenlik operasyonunun sürdüğünü bildirdi.
Cinayet, Sinaloa kartelinin farklı kanatlarının kentin kontrolünü ele geçirmek için çatıştığı ve şiddetin merkez üssü haline gelen Culiacán'daki son kanlı olay olarak kayıtlara geçti.
Meksika Güvenlik Kabinesi, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Gastélum'un "bazıları suç örgütünün bir kanadına atıfta bulunan" birkaç paylaşımının incelendiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, sorumluların tespit edilip yakalanması amacıyla kamera kayıtları ve diğer delillerin analiz edildiği kaydedildi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yetkililerin cinayeti araştırdığını ve saldırganın kimliğini belirlemek için çalıştıklarını söyledi.
Sheinbaum sabah düzenlediği basın toplantısında, "Asli failler ve varsa azmettirici yakalanmalı, bu trajik cinayetin arkasındaki neden ortaya çıkarılmalıdır" ifadesini kullandı.
The Guardian gazetesinin haberine göre göre, Sinaloa kartelinin iki kanadı arasında Eylül 2024'te başlayan çatışmalardan bu yana Culiacán'da en az 12 sosyal medya içerik üreticisi öldürüldü.
İçerik üreticileri Jalisco eyaletinde de hedef alındı. Binlerce takipçisi bulunan 23 yaşındaki Valeria Márquez, geçen yıl TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada bir güzellik salonunda vurularak öldürüldü.
Yetkililer geçen hafta, cinayetle bağlantılı olarak Jalisco Yeni Nesil karteliyle ilişkili bir suç hücresinin lideri olan Ramón Ángel Álvarez Ayala'nın tutuklandığını duyurdu.
Yetkililer ayrıca Álvarez Ayala'yı, Michoacán eyaletinin en büyük ikinci kenti Uruapan'ın belediye başkanı Carlos Manzo'ya Kasım 2025'te düzenlenen ve ülkede şaşkınlık yaratan suikastı emretmek ve finanse etmekle suçladı.