Sosyal medya fenomeni canlı yayın sırasında öldürüldü

Cinayet, Sinaloa kartelinin farklı kanatlarının kentin kontrolünü ele geçirmek için çatıştığı ve şiddetin merkez üssü haline gelen Culiacán'daki son kanlı olay olarak kayıtlara geçti.

Meksika Güvenlik Kabinesi, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Gastélum'un "bazıları suç örgütünün bir kanadına atıfta bulunan" birkaç paylaşımının incelendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, sorumluların tespit edilip yakalanması amacıyla kamera kayıtları ve diğer delillerin analiz edildiği kaydedildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yetkililerin cinayeti araştırdığını ve saldırganın kimliğini belirlemek için çalıştıklarını söyledi.

Sheinbaum sabah düzenlediği basın toplantısında, "Asli failler ve varsa azmettirici yakalanmalı, bu trajik cinayetin arkasındaki neden ortaya çıkarılmalıdır" ifadesini kullandı.