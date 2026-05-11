Sosyal medyada hantavirüs kehaneti. 2012 yılından ürküten paylaşım

Uzmanlar, eski paylaşımın “geleceği bilen bir kehanet” olmadığını, benzer hesapların çok sayıda tahmin paylaşımı yapıp tutmayan gönderileri sildiğini ifade ediyor. İncelemelerde, paylaşımı yapan hesabın tweet’in atıldığı ay açıldığı ve çok sayıda benzer içerik paylaştığı görülüyor.

Uzmanlara göre bu tür hesaplar, yıllar sonra gerçekleşen herhangi bir olayla eşleşen paylaşımlar üzerinden yeniden gündeme taşınıyor. Böylece kullanıcılar yalnızca “doğru çıkan” tahminleri görürken, yanlış çıkan çok sayıdaki paylaşım görünmez hale geliyor.