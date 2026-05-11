Sosyal medyada hantavirüs kehaneti. 2012 yılından ürküten paylaşım
11.05.2026 09:23
Bir kruvaziyer gemisindeki hantavirüs vakaları dünya genelinde endişe yaratırken, sosyal medya paylaşımları komplo teorilerini körükledi.
"2026: HANTAVIRUS"
Hollanda merkezli kruvaziyer gemisi MV Hondius’ta ortaya çıkan hantavirüs vakaları uluslararası endişeye yol açarken, 2022 yılında yapılan bir sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme taşındı.
Sosyal medya platformu X’te “soothsayer” adlı kullanıcı tarafından 11 Haziran 2022’de yapılan paylaşımda, “2023: Corona bitti, 2026: Hantavirus” ifadeleri yer aldı.
TESADÜF MÜ KOMPLO MU?
Paylaşımın yeniden dolaşıma girmesiyle birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bunun “tesadüf olamayacağını” savunurken bazı kullanıcılar komplo teorileri ortaya attı.
Ancak uzmanlar ve sağlık otoriteleri, söz konusu paylaşımın spekülasyonları artırdığını belirtiyor.
İNSANDAN İNSANA BULAŞAN HANTAVİRÜS
Bir başka paylaşım ise diğerinden çok daha eski ve daha endişe vericiydi.
2012 tarihinde bir sağlık etkinliğine katıldığını öne süren kullanıcı şu ifadeleri kullandı:
Bugün #H5N1 NAS atölyesini izlerken arkamdan duyduğum: "Gerçekten bir pandemi yaratmak istiyorsan, hantavirüsü insanlara bulaşabilir hale getir"
Uzmanlar sıklıkla hantavirüsün insandan insana bulaşma riski oldukça düşük olarak tanımlıyor. Mevcut hantavirüs vakalarının Covid-19 benzeri bir pandemi tehdidi oluşturmadığı belirtiliyor.
"KEHANET HESAPLARI" NASIL ÇALIŞIYOR?
Uzmanlar, eski paylaşımın “geleceği bilen bir kehanet” olmadığını, benzer hesapların çok sayıda tahmin paylaşımı yapıp tutmayan gönderileri sildiğini ifade ediyor. İncelemelerde, paylaşımı yapan hesabın tweet’in atıldığı ay açıldığı ve çok sayıda benzer içerik paylaştığı görülüyor.
Uzmanlara göre bu tür hesaplar, yıllar sonra gerçekleşen herhangi bir olayla eşleşen paylaşımlar üzerinden yeniden gündeme taşınıyor. Böylece kullanıcılar yalnızca “doğru çıkan” tahminleri görürken, yanlış çıkan çok sayıdaki paylaşım görünmez hale geliyor.
HANTAVİRÜS NEDİR?
Hantavirüs, kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü yoluyla insanlara bulaşabilen viral enfeksiyonları tanımlayan genel bir isim olarak biliniyor. Virüs ilk kez 1978 yılında Güney Kore’de Hantan Nehri yakınındaki vakalarla tanımlandı.
Uzmanlar, mevcut vakaların izole bölgelerde görülen farklı bir türle bağlantılı olduğunu ve küresel çapta yayılma riskinin düşük olduğunu belirtiyor. Hastalık bazı kişilerde grip benzeri hafif belirtilerle atlatılırken, ağır vakalarda ciddi solunum problemleri görülebiliyor.
Uzmanlar, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış paylaşımlar yerine resmi sağlık kurumlarının açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.