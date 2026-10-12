Sovyet istihbarat görevlisinin torunu Fransa solunun cumhurbaşkanı adayı oldu
12.10.2026 11:23
Fransa'da sol partilerin 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için düzenlediği ön seçimleri yüzde 66,13 oy alan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Raphaël Glucksmann kazandı.
Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Kamu Meydanı (Place Publique) partisinin kurucusu Raphaël Glucksmann, Fransa'da sol ve merkez sol partilerin 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak adayını belirlediği ön seçimleri kazandı.
Le Monde gazetesi ve AF ajansının aktardığı resmi sonuçlara göre Glucksmann, oyların yüzde 66,13'ünü alarak sandıktan birinci çıktı. Ön seçim yarışında Sosyalist Parti lideri Olivier Faure yüzde 14,48 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.
2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalma başarısı gösteren Ségolène Royal ise yüzde 7,62 oy alarak yarışı üçüncü tamamladı. Sol ittifakın düzenlediği ön seçimlerde 120 binden fazla seçmen oy kullandı.
"AŞIRI SAĞI YENECEK ADAY OLMAK İSTİYORUM"
Sonuçların kesinleşmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Glucksmann, "Bu akşam bu ön seçimleri hep birlikte kazandık" ifadesini kullandı.
Glucksmann, ortaya çıkan sonucun kendi değerlerine sadık kalan sol güçlerin bir araya gelebileceğini açıkça gösterdiğini kaydetti.
Daha sonra başkent Paris'te toplanan destekçilerine hitap eden Glucksmann, seçmenlere teşekkür ederek "aşırı sağı mağlup edebilecek aday" olma kararlılığı taşıdığını dile getirdi.
Elde ettiği bu zafer, Glucksmann'ın Fransız sosyalistleri ve sol müttefiklerinin ortak adayı sıfatıyla 2027 başkanlık yarışına katılmasının önünü açtı.
Fransız siyasetçinin seçim pusulasında resmi olarak yer alabilmesi için seçilmiş 500 kamu görevlisinin resmi imzasını toplaması gerekiyor.
AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA UZANAN YOL
Raphaël Glucksmann, 2019 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapıyor. Bu süreçte iki kez sosyalistlerin Avrupa Parlamentosu seçim listelerinin başında yer aldı.
Glucksmann'ın liderlik ettiği liste, 2024 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 13,8 oy alarak Fransa genelinde üçüncü sıraya yerleşti.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak diğer isimler de netleşmeye başladı.
Ouest-France gazetesinin haberine göre eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon, eski Başbakan Gabriel Attal, eski Cumhurbaşkanı François Hollande ve eski Başbakan Édouard Philippe yarışta yer alma niyetlerini duyurdu.
Fransız sağının önde gelen liderlerinden Marine Le Pen de cumhurbaşkanlığı yarışına katılacağını açıkladı.
Ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevdeki ikinci dönemini sürdürüyor.
İlk kez 2017'de seçilen ve 2022'de yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Macron, Fransız yasalarının bir kişinin üst üste ikiden fazla dönem başkanlık yapmasını yasaklaması nedeniyle 2027 seçimlerinde aday olamayacak.
Macron en erken 2032 yılında yeniden cumhurbaşkanlığına adaylığını koyabilecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 18 Nisan 2027'de, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak.
DEDESİ SOVYET İSTİHBARAT GÖREVLİSİYDİ
Cumhurbaşkanlığı yarışına hazırlanan Raphaël Glucksmann, Sovyet istihbarat görevlisi Rubin Glucksmann'ın torunu.
Daha önce Fransız basınına yansıyan arşiv kayıtlarına göre dede Rubin Glucksmann, 1889 yılında o dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Çernovtsi kentinde doğdu.
1920'li yıllarda Filistin'e göç eden Rubin Glucksmann, burada komünist partiye katıldı ve ardından Komintern saflarına dahil edildi.
Reuven Gidoni takma adını kullanan Glucksmann; Fransa, Almanya ve İngiltere dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde Sovyetler Birliği adına istihbarat faaliyetleri yürüttü.
Glucksmann'ın Londra'da yönettiği kürk ticaret şirketi, İngiliz iç istihbarat servisi MI5 verilerine göre casusluk faaliyetleri için paravan olarak kullanıldı.
MI5 tarafından 17 Mayıs 1940'ta gözaltına alınan Glucksmann, aynı yılın temmuz ayında gözaltına alınanları Kanada'ya nakleden Arandora Star gemisinin batması sonucu yaşamını yitirdi.
Gemi, bir Alman denizaltısının torpido saldırısına hedef olarak battı.
Rubin Glucksmann'ın hayat hikayesi, Ocak 2026'da yayımlanan "Les Glucksmann, une histoire de famille" (Glucksmannlar: Bir Aile Hikayesi) adlı belgesel film için tarihçiler tarafından ayrıntılı şekilde araştırılarak gün yüzüne çıkarıldı.
Rubin Glucksmann'ın oğlu ve Raphaël Glucksmann'ın babası ise tanınmış Fransız düşünür ve yazar André Glucksmann'dı.
Düşünürün en bilinen eserleri arasında "Mutfak Hizmetçisi ve İnsan Yiyen: Devlet, Marksizm ve Toplama Kampları Üzerine Düşünceler" adlı çalışma yer alıyor.