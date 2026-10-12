Sovyet istihbarat görevlisinin torunu Fransa solunun cumhurbaşkanı adayı oldu

Cumhurbaşkanlığı yarışına hazırlanan Raphaël Glucksmann, Sovyet istihbarat görevlisi Rubin Glucksmann'ın torunu.

Daha önce Fransız basınına yansıyan arşiv kayıtlarına göre dede Rubin Glucksmann, 1889 yılında o dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Çernovtsi kentinde doğdu.

1920'li yıllarda Filistin'e göç eden Rubin Glucksmann, burada komünist partiye katıldı ve ardından Komintern saflarına dahil edildi.

Reuven Gidoni takma adını kullanan Glucksmann; Fransa, Almanya ve İngiltere dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde Sovyetler Birliği adına istihbarat faaliyetleri yürüttü.

Glucksmann'ın Londra'da yönettiği kürk ticaret şirketi, İngiliz iç istihbarat servisi MI5 verilerine göre casusluk faaliyetleri için paravan olarak kullanıldı.

MI5 tarafından 17 Mayıs 1940'ta gözaltına alınan Glucksmann, aynı yılın temmuz ayında gözaltına alınanları Kanada'ya nakleden Arandora Star gemisinin batması sonucu yaşamını yitirdi.

Gemi, bir Alman denizaltısının torpido saldırısına hedef olarak battı.

Rubin Glucksmann'ın hayat hikayesi, Ocak 2026'da yayımlanan "Les Glucksmann, une histoire de famille" (Glucksmannlar: Bir Aile Hikayesi) adlı belgesel film için tarihçiler tarafından ayrıntılı şekilde araştırılarak gün yüzüne çıkarıldı.

Rubin Glucksmann'ın oğlu ve Raphaël Glucksmann'ın babası ise tanınmış Fransız düşünür ve yazar André Glucksmann'dı.

Düşünürün en bilinen eserleri arasında "Mutfak Hizmetçisi ve İnsan Yiyen: Devlet, Marksizm ve Toplama Kampları Üzerine Düşünceler" adlı çalışma yer alıyor.