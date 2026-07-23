Ukrayna'nın saldırıları büyük hasar verdi. Rusya'da Sovyetler'in dağılmasından sonraki en ağır kriz

Kpler'in verileri, benzin yükünün 18 Haziran'da Vadinar'da Agni adlı gemiye yüklendiğini gösteriyor.

Aynı verilere göre tanker, 6 Temmuz'da Mısır'ın Akdeniz kıyısı açıklarındaki Damietta Light bölgesinde taşıdığı yükün tamamını Garnet adlı gemiye aktardı.

Garnet, 22 Temmuz itibarıyla Norveç kıyıları boyunca kuzeye doğru seyrediyordu.

Vadinar Rafinerisi'nin sahibi Nayara Energy'de Rus devlet kontrolündeki Rosneft'in yüzde 49 hissesi var. Kpler'in verilerine göre 2026 boyunca Vadinar'da işlenen ham petrolün yüzde 90'dan fazlası Rusya'dan geldi.

Böylece, 2022'den bu yana Rus ham petrolünün deniz yoluyla en büyük alıcılarından biri haline gelen Hindistan'da rafine edilen Rus petrolü yeniden Rusya'ya dönmüş olacak.

Nayara Energy ise "Rus şirketlerine yakıt satmadık ve satma planımız da yok" açıklamasını yaptı.

Şirket ayrıca "Hindistan pazarına hizmet sunma ve ülke genelindeki yakıt talebini karşılama taahhüdümüz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Bu ayın başında Reuters ajansı, Hindistan'dan Rusya'ya en az 60 bin ton benzin sevk edildiğini, bunun Rusya'nın günlük tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ına denk geldiğini bildirmişti.

Bu hafta Rusya'ya ulaşması beklenen sevkiyat, yakıt krizinin başlamasından bu yana ithal edilen en büyük tek benzin partisi görünümünde.

Ancak Moskova'nın yararlandığı tek dış kaynak bu değil.

Ağırlıklı olarak Rus ham petrolünü işleyen Belarus da Rusya'ya benzin satışını belirgin biçimde artırdı. Rusya merkezli Price Benchmark Centre'ın Financial Times ile paylaştığı verilere göre Belarus, haziran ayında Rusya'ya 184 bin ton benzin sattı.

Bu miktar bir önceki aya göre üç kat, geçen yılın aynı dönemine göre ise 184 kat artış anlamına geliyor.