SpaceX bir ilki deneyecek
13.11.2026 08:46
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship'in 15. test uçuşunda uzay aracını yörüngede bir gün kaldıktan sonra ilk kez yakalamayı deneyecek.
Milyarder Elon Musk'ın şirketi SpaceX, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi Starship'in son testini bu gece gerçekleştirmeye ve yörüngede bir gün kaldıktan sonra uzay aracını ilk kez "yakalamaya" hazırlanıyor.
Starship'in üst kademesinin başarıyla yakalanması, görev maliyetlerini büyük ölçüde düşürebilecek ve sık uzay yolculuklarını mümkün kılabilecek tamamen yeniden kullanılabilir uzay araçları arayışında sektör için önemli bir dönüm noktası olacak.
SpaceX konuya ilişkin, "Başarılı olursa bu, bir yörünge fırlatma sisteminin ilk tam kurtarılması ve Starship'i güvenilir, hızla yeniden kullanılabilir bir roket haline getirmede çığır açan bir an olacak" açıklamasını yaptı.
Cuma günkü 15. Starship test uçuşunda SpaceX, 124 metre boyundaki dev fırlatma aracının her iki kademesini de kurtarmayı hedefliyor.
TAMAMEN YENİDEN KULLANILABİLİR UZAY ARACI HEDEFİ
Şirket, "Super Heavy" adı verilen iticiyi daha önce üç kez yakalamıştı; ilk kademe kalkıştan kısa süre sonra fırlatma sahasına dikey olarak inip mekanik "yemek çubuğu" kollarının arasına yerleşmişti.
SpaceX şimdi aynı işlemi uzay aracıyla deneyecek.
Aracın bazı versiyonları yörüngeye internet uyduları ve veri merkezleri fırlatmak üzere tasarlanırken, diğerleri Ay'a ve Mars'a insan taşımak için üretilecek.
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden havacılık ve uzay uzmanı Clayton Swope, tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracının uzay sektörünün "Kutsal Kase"si olduğunu söyledi.
Swope, "Şimdiye kadar kimse bunu gerçekten başaramadı. İnsanlar (NASA) uzay mekiğinden beri bunu yapmaya çalışıyor. Ancak uzay mekiği bir tür uzlaşmaya dönüştü çünkü aracın büyük bir kısmı yeniden kullanılamıyordu" diye konuştu.
Starship uzay aracının yeniden kullanılabilmesi için Dünya atmosferine yeniden girişteki aşırı ısıya dayanması ve kapsamlı bir yenileme olmadan yeniden hizmete dönmesi gerekiyor.
Dünyanın en zengin kişisi olan Musk, uyduları fırlatmak ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımak için düzenli olarak kullanılan kısmen yeniden kullanılabilir Falcon roketleriyle uzay sektöründe şimdiden devrim yarattı.
Ancak Starship projesi, SpaceX'in yeni mühendislik zorluklarıyla boğuşması nedeniyle yıllar süren gecikmelerle karşılaştı; üstelik NASA, Artemis programı kapsamında Ay'a iniş aracı olarak bu uzay aracına bel bağlıyor.
Diğer teknik zorluklar arasında Ay'a veya Mars'a yapılacak herhangi bir yolculuk için gerekli olan yörüngede Starship'e yakıt transferi yer alıyor.
SpaceX'in haziran ayındaki yüksek profilli borsa çıkışının ardından şirket, eylül ayında Starship'in ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirdi ancak görev bir motor sorunu nedeniyle yarıda kesildi.
Şirket ayrıca mega roketi için Louisiana ve Florida'daki ek fırlatma sahalarına büyük yatırımlar yapıyor.
YÖRÜNGEDE 22 SAATLİK GÖREV
Bu geceki fırlatmanın, güney Teksas'taki SpaceX'e ait Starbase tesisinden Türkiye saatiyle 01.45'te yapılması planlanıyor.
Kalkış ve iki kademenin havada ayrılmasının ardından SpaceX, Super Heavy'yi altı buçuk dakika sonra Dünya'ya geri getirip Meksika Körfezi kıyısındaki fırlatma sahasında yakalamayı planlıyor.
Uzay aracı Dünya yörüngesine ulaşmaya devam edecek ve burada SpaceX için büyük bir gelir kaynağına dönüşen Musk'ın Starlink uydu internet ağına 26 uydu yerleştirecek.
Araç ardından gezegenin etrafında 14 kez dönecek, 22 saat sonra geri dönecek ve SpaceX'in umduğu gibi yemek çubuğu kollarının arasına güvenli bir şekilde inecek.
Bu yakalama girişimi iticininkinden daha karmaşık çünkü uzay aracı çok daha hızlı ve çok daha yüksek bir irtifadan inecek.
SpaceX bu manevraları yalnızca koşulların uygun olması halinde gerçekleştireceğini belirtti; şirket geçmişte de kazalar, patlamalar ve diğer aksilikler yoluyla öğrenmeye dayalı Musk'ın "hızlı başarısız ol" stratejisi kapsamında test uçuşlarında son dakika değişiklikleri yapmıştı.
Dün geç saatler itibarıyla ABD Federal Havacılık İdaresi test uçuşu için henüz nihai onayını vermemişti.