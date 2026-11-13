SpaceX bir ilki deneyecek

Milyarder Elon Musk'ın şirketi SpaceX, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi Starship 'in son testini bu gece gerçekleştirmeye ve yörüngede bir gün kaldıktan sonra uzay aracını ilk kez "yakalamaya" hazırlanıyor.

Starship'in üst kademesinin başarıyla yakalanması, görev maliyetlerini büyük ölçüde düşürebilecek ve sık uzay yolculuklarını mümkün kılabilecek tamamen yeniden kullanılabilir uzay araçları arayışında sektör için önemli bir dönüm noktası olacak.

SpaceX konuya ilişkin, "Başarılı olursa bu, bir yörünge fırlatma sisteminin ilk tam kurtarılması ve Starship'i güvenilir, hızla yeniden kullanılabilir bir roket haline getirmede çığır açan bir an olacak" açıklamasını yaptı.

Cuma günkü 15. Starship test uçuşunda SpaceX, 124 metre boyundaki dev fırlatma aracının her iki kademesini de kurtarmayı hedefliyor.