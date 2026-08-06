SpaceX roketi Ay'a çarptığında bilim insanları ne gördü?

Çarpışma, Ay'ın aydınlık tarafı ile karanlık tarafı arasındaki gölge sınırı olan aydınlanma çemberi (terminatör çizgisi) yakınlarında gerçekleşti.

Geçmişte Ay'a çarpan diğer cisimlere benzer şekilde, roket kademesi güneş ışığıyla kısa süreliğine aydınlanan ancak Dünya'dan çıplak gözle görülmesi zor olan bir Ay tozu bulutu kaldırdı.

Çarşamba günü Greenwich Ortalama Zamanı'na (GMT) göre saat 06.35 civarında meydana gelen çarpmayı gözlemlemek için Ay yörüngesinde çok sayıda uydu bulunuyordu; ancak hiçbiri doğru zamanda doğru yerde değildi.

Çarpan roket parçası beş katlı bir bina yüksekliğindeydi ve dört ton ağırlığındaydı.

NASA ile kuruma ait Ay Keşif Yörünge Aracı (LRO) ve Güney Kore'nin Pathfinder Ay Yörünge Aracı, çarpışma bölgesinin fotoğraflarını çekmeyi planlıyor.

Bu görüntüler roketin enkazını gösterebilir, ancak söz konusu bilgilerin alınması günler sürebilir.

Öte yandan, çarpışma bulutunun güneş ışığıyla etkileşime girme biçimi, astronomların bileşimi hakkında bazı ipuçları elde etmesine imkan tanıdı.

Schmidt, spektrumdaki sodyum gazının Ay toprağından kaynaklandığının düşünüldüğünü, lityum izlerinin ise roket kademesinin kendisinden gelmiş olabileceğini söyledi.

Schmidt, "Bu gözlem mükemmel geçmedi ve bu çok kaba bir analiz. Ancak hızlıca bir şeyler paylaşmak istedim. Zamanla bu sonuçlar hakkında daha fazla şey söyleyebiliriz" dedi.