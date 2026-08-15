Suçlamaların odağındaki Cambridge profesörü ölü bulundu

Tartışmalar, bazı akademisyenlerin ve basında yer alan haberlerin, 2023 yılında Cambridge'in en genç siyah profesörü olan Arday'i doktora tezinin bazı bölümlerinde intihal yapmakla suçlamasının ardından başladı.

Bu iddialar, Arday'in çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarından haksız şekilde yararlandığını öne süren İngiliz sağcı gazeteleri ve yorumcuları tarafından gündemde tutuldu.

Arday, hakkındaki çeşitli iddialara yönelik soruşturma başlatılacağının duyurulmasından kısa süre sonra, 5 Ağustos'ta hem üniversitedeki profesörlük görevinden hem de Jesus College üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İnternette paylaştığı istifa mektubunda Arday, ayrılmanın bu "zorlu dönemi" sona erdirmenin "tek yolu" olduğunu belirtmiş, ancak bu kararın "şahsını çevreleyen anlatıları kabul ettiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini" vurgulamıştı.