Sular bel hizasına ulaştı. Başkent afet bölgesi ilan edildi
26.09.2026 12:34
Tayland'ın başkenti Bangkok, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. 48 saatte 300 milimetre yağış alan kentte bazı bölgelerde su seviyesi bel hizasına ulaştı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen seller hayatı olumsuz etkiledi. Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, başkenti “afetten etkilenen bölge” ilan etti.
Kentte 48 saat içinde yaklaşık 300 milimetre yağış kaydedilirken ana yollar sular altında kaldı, bazı araçlar suya gömüldü. İnsanlar bazı bölgelerde bel hizasına ulaşan sel sularının içinden yürümek zorunda kaldı.
Meteoroloji yetkilileri hafta sonu boyunca gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.
“İNSANLARIN HAYATI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR”
Bangkok Valisi Sittipunt, mevcut durumun “insanların hayatı için risk oluşturduğunu” ve kamu ile özel mülklere zarar verebileceğini söyledi.
Selin özellikle kanalların yakınındaki bölgelerde şiddetli olduğu belirtildi.
Tayland hükümeti de kanalların yakınında yaşayanlara yönelik acil durum uyarısı yayımlayarak vatandaşlardan eşyalarını daha yüksek noktalara taşımalarını istedi. Kent sakinlerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulunuldu.
ORDU HAREKETE GEÇTİ
Tayland ordusu, selden etkilenenler için barınma alanları ve sahra mutfakları kurmaya başladığını açıkladı.
Bangkok Büyükşehir Yönetimi de bazı okulları geçici barınma merkezlerine dönüştürdü.
Selin etkisini artırmasıyla kentteki süpermarketlerde de yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişi olası yeni yağışlara karşı gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri stoklamak için marketlere yöneldi.
HAVALİMANI NORMAL ÇALIŞIYOR
Bangkok'un ana havalimanı Suvarnabhumi'de uçuş operasyonlarının normal şekilde sürdüğü bildirildi.
Ancak Tayland turizm yetkilileri, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yolculara planlarına iki ila üç saatlik ek süre koymaları tavsiyesinde bulundu.