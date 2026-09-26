Sular bel hizasına ulaştı. Başkent afet bölgesi ilan edildi

Tayland ordusu, selden etkilenenler için barınma alanları ve sahra mutfakları kurmaya başladığını açıkladı.

Bangkok Büyükşehir Yönetimi de bazı okulları geçici barınma merkezlerine dönüştürdü.

Selin etkisini artırmasıyla kentteki süpermarketlerde de yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişi olası yeni yağışlara karşı gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri stoklamak için marketlere yöneldi.