Süper El Nino uyarısı. Aşırı kuraklık ve şehirleri yutan seller yolda

14.05.2026 03:25

Son Güncelleme: 14.05.2026 03:30

NTV - Haber Merkezi

Dünya, iklim krizinin pençesinde en sıcak yıllarını yaşarken bilim dünyasından daha yıkıcı olan 'Süper El Nino' uyarısı geldi. Okyanus sularındaki aşırı ısınma, küresel bir enerji transferini tetiklemek üzere. Bir yanda ekinleri öldüren kavurucu kuraklıklar, diğer yanda şehirleri yutan sel baskınları yolda olabilir.

Büyük Okyanus’taki aşırı ısınma, küresel iklim sistemini sarsmaya hazırlanıyor.

 

İklim değişikliğiyle art arda yaşanan "en sıcak yıl" rekorlarının ardından, bilim dünyasından yıkıcı "Süper El Nino" uyarısı geldi.

 

Ekvatoral suların ısınmasıyla tetiklenen bu devasa enerji transferi; dünyanın bir ucunda sel baskınlarına, diğer ucunda ise kavurucu kuraklıklara yol açıyor.

Alarma geçen Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından Kuzey Yarımküre için yıkıcı El Nino ihtimali yüzde 70 olarak görülüyor. Hindistan'da ise hayati önemdeki muson yağmurları, son 3 yılın en düşük seviyesine gerileyebilir.

ABD'YE GÖRE SÜPER İHTİMALİ DÜŞÜK

 

Amerika’dan gelen son projeksiyonlar ise ihtiyatlı. El Nino’nun gerçekleşme ihtimali yüzde 90 görülse de, yıkıcı "Süper" senaryoya yüzde 20 ila 30 pay biçiliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YIL ÖNEMLİ

Ancak mevcut ısınma tablosunun, 1877’de ekinleri yok eden ve milyonlarca kişinin kıtlık sebebiyle ölümüne yol açan o büyük felaketle benzerlik göstermesi endişeyi tırmandırıyor.

 

İnsan kaynaklı küresel ısınma ile bu döngünün birleşmesi, yeni bir rekorlar serisi anlamına geliyor.

 

Uzmanlara göre Dünya, önümüzdeki iki yıl boyunca modern tarihin en çalkantılı ve sıcak iklim takvimlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor.