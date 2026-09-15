Suudi Arabistan, Medine'de 110 milyon tonluk uranyum cevheri keşfetti

Eski tahminler doğrudan saf uranyum metalini konu alırken, Viyana'da zikredilen 110 milyon tonluk veri, tenörü belirsiz ham cevherin toplam ağırlığını temsil ediyor.

İki farklı hesaplama yöntemi doğrudan karşılaştırılamadığı için son veriler, ülkenin kesinleşmiş net uranyum rezervlerinin arttığı anlamına gelmiyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) veri sisteminde de Cebel Said adıyla listelenen ayrı bir sahada, 100 metre derinliğe kadar yaklaşık 23 milyon tonluk ve yüzde 0,6 oranında nadir toprak elementi içeren bir kayaç varlığı kayıtlı durumda.

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı (SPA) verilerine göre Prens Abdülaziz bin Salman, 11 Temmuz tarihinden bu yana enerji bakanlığının yanı sıra sanayi ve maden kaynakları portföyünü de tek elde yönetiyor.

UAEA yetkilileri, bağımsız jeologlar ya da nükleer silahların yayılmasını önleme izleme kuruluşları, açıklanan 110 milyon tonluk cevherin ekonomik değeri ve uranyum zenginliği konusunda henüz resmi bir değerlendirme paylaşmadı.