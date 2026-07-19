Suudi Arabistan'da yangın faciası. Dört Türk işçinin can verdiği ev görüntülendi
19.07.2026 09:47
Son Güncelleme: 19.07.2026 10:03
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çıkan yangında Hataylı dört işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin öldüğü evin görüntüsü ortaya çıktı.
Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde bir apartman dairesinde, 17 Temmuz akşam saatlerinde yangın çıktı.
İtfaiye ekibini müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İncelemede, Hatay'dan Riyad’a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İşçilerin cenazelerinin Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.
Öte yandan işçilerin hayatını kaybettiği evin görüntüsü ortaya çıktı.