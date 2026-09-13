Suudi Arabistan'ın petrol damarı kesildi. Küresel piyasalar çöküşte

Cuma günü düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının ardından Suudi Arabistan dev doğu-batı petrol boru hattını kapatmak zorunda kaldı.

Riyad yönetimi, hasarın boyutu ya da hattın ne kadar süre devre dışı kalacağı konusunda detaylı bir bilgi paylaşmadı.

Reuters ajansına bilgi veren kaynaklar farklı süreler öngörürken, bir kaynak hasarın onarımının beş ila altı haftayı bulabileceğini, bir diğer kaynak ise çalışmalar devam ederken hattın daha kısa sürede kısmen devreye alınabileceğini dile getirdi.

Arap Yarımadası'ndaki çölü boydan boya kat eden hat, son altı aydır bölgedeki savaş sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından ve bu durumun komşu ülkelerin sevkiyatını felce uğratmasından Suudi Arabistan'ı koruyordu.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı, bu hat vasıtasıyla küresel arzın yaklaşık yüzde 4'üne denk gelen günlük 4 milyon varil petrolü Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na yönlendiriyordu.