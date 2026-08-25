Takipçileri estetik önerdi, Danimarka Başbakanı sert çıktı
25.08.2026 08:59
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, burnundaki lekeyi düzeltmeyi teklif eden bir estetik cerrahın mesajına tepki göstererek kadınlara kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri çağrısında bulundu.
Sosyal medyada görünüşüne yönelik istenmeyen güzellik tavsiyeleri almaktan usanan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kendisini "düzeltmeyi" teklif eden bir erkek estetik cerrahın önerisini geri çevirdi ve benzer durumlarla karşılaşan kadınlara kendilerini oldukları gibi kabul etmelerini tavsiye etti.
Sosyal Demokrat Parti mensubu ve Danimarka'nın ikinci kadın başbakanı olan Frederiksen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, hava saldırısı sirenlerine maruz kaldığı bir Ukrayna gezisinden henüz yeni döndüğü sırada dış görünüşüne yardım etmeyi teklif eden bir mesajla karşılaştığını duyurdu.
Frederiksen, ismi açıklanmayan doktorun "Burnunuzdaki o küçük lekeyi düzeltebilirim" dediği yazışmanın ekran görüntüsünü de paylaşımına ekledi.
Danimarka Başbakanı bu mesaja hızlı ve net bir yanıt vererek "Yok artık. Vücudumdan memnunum; bir erkek estetik cerrahın bu konuda fikir beyan etmesine gerçekten ihtiyacım yok!" dedi.
Avrupa Birliği ve NATO üyesi Danimarka'yı 2019 yılından bu yana yöneten ve Avrupa'nın en uzun süre görev yapan hükümet başkanları arasında yer alan Frederiksen, kamuoyu önünde bir kadın olmanın bu tür istenmeyen ve yüzeysel incelemelere düzenli olarak maruz kalmak anlamına geldiğini vurguladı.
48 yaşındaki lider, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yıllar boyunca dış görünüşüm hakkında kaç tane mesaj aldığımın sayısını unuttum. Özellikle dişlerimin çirkin, saçlarımın seyrek olduğu söylendi. Burnumda çirkin bir 'siğil' olduğu ve biraz botoks yaptırmam gerektiği yönünde iyi niyetli tavsiyeler aldım."
Frederiksen, Danimarka'ya bağlı yarı özerk bir bölge olan Grönland üzerinde ABD Başkanı'nın tekrarlanan hak iddialarına karşı durmasıyla bu yıl küresel ölçekteki profilini daha da güçlendirdi.
Danimarka Başbakanı, aynı zamanda Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'nın kararlı bir destekçisi konumunda.
Çarpıcı bir samimiyetle bu tür ısrarcı güzellik tavsiyelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Frederiksen, bu durumla nasıl başa çıkılacağına dair kendi önerilerini de paylaştı.
Başka insanların dış görünüşleri hakkında kendiliğinden fikir beyan etmediğini belirten Frederiksen, "50 yaşına yaklaşan bir kadının olması gerektiği gibi, vücudumla gayet barışığım" değerlendirmesinde bulundu.
Kamuoyuyla çeşitli konularda diyalog içinde kalmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Frederiksen, Danimarkalıları seçtikleri konular konusunda çıtayı daha yukarı koymaya teşvik etti.
Frederiksen, "Bana yazacaksanız (ki bunu yapmanızdan memnuniyet duyarım), vaktinizi daha anlamlı şeyler hakkında konuşmak için kullanmanızı umuyorum. Burnum hakkında değil" ifadelerini kullandı.
Kötü niyetli önerilerin kendisini "öfkelendirdiğini" belirten Frederiksen, mesajını şöyle tamamladı:
"Bugün, her gün hepimizin beraberinde taşıdığı o 'kusursuz kusurlara' katlanmak zorunda kalan hepinize fazladan sevgi dolu düşüncelerimi gönderiyorum."