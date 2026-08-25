Takipçileri estetik önerdi, Danimarka Başbakanı sert çıktı

Sosyal medyada görünüşüne yönelik istenmeyen güzellik tavsiyeleri almaktan usanan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen , kendisini "düzeltmeyi" teklif eden bir erkek estetik cerrahın önerisini geri çevirdi ve benzer durumlarla karşılaşan kadınlara kendilerini oldukları gibi kabul etmelerini tavsiye etti.

Sosyal Demokrat Parti mensubu ve Danimarka'nın ikinci kadın başbakanı olan Frederiksen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, hava saldırısı sirenlerine maruz kaldığı bir Ukrayna gezisinden henüz yeni döndüğü sırada dış görünüşüne yardım etmeyi teklif eden bir mesajla karşılaştığını duyurdu.

Frederiksen, ismi açıklanmayan doktorun "Burnunuzdaki o küçük lekeyi düzeltebilirim" dediği yazışmanın ekran görüntüsünü de paylaşımına ekledi.

Danimarka Başbakanı bu mesaja hızlı ve net bir yanıt vererek "Yok artık. Vücudumdan memnunum; bir erkek estetik cerrahın bu konuda fikir beyan etmesine gerçekten ihtiyacım yok!" dedi.