Tarihi ada satışa çıkarıldı
26.08.2026 13:47
Venedik Lagünü'nde yer alan ve Napolyon döneminden kalma bir kaleye ev sahipliği yapan tarihi Crevan Adası satışa çıkarıldı.
Venedik Lagünü'nde yer alan, bünyesinde Napolyon dönemine ait bir kale ve geniş bahçeler barındıran Crevan Adası satışa çıkarıldı.
Burano ve Torcello adalarına tekneyle birkaç dakika mesafede olan ada, standart bir futbol sahasından biraz daha küçük bir alana sahip.
Crevan, 1806 yılında Napolyon döneminde Fransız ordusu tarafından Venedik Lagünü'nün kuzeyini Avusturya İmparatorluğu'na karşı savunmak amacıyla stratejik bir karakol olarak inşa edildi.
Ada, 1815'te Avusturya hakimiyetine girdi ve Veneto bölgesinin İtalya Krallığı'na katılmasının ardından 1866'da İtalyan devletine geçti.
Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar askeri amaçlarla kullanılmayı sürdüren Crevan, uzun yıllar süren bakımsızlık döneminin ardından özel mülkiyete geçti ve binaları konut olarak restore edildi.
Adanın en belirgin yapısı olan Napolyon kalesi, mevcut sahibi tarafından dört yatak odalı küçük bir villaya dönüştürüldü.
Bakımlı çimler, meyve ve sebze bahçeleri ile ağaçlarla çevrili adada, iç kanal boyunca uzanan özel bir iskele ve bir helikopter pisti de mevcut.
The Guardian gazetesinin haberine göre ada, Christie's International iştiraki Dimora Italian Real Estate ve Lionard Luxury Real Estate dahil olmak üzere önde gelen emlak şirketleri aracılığıyla satışa sunuldu.
Talep edilen satış fiyatı ise yalnızca ilgilenen alıcılara özel olarak gizli tutuluyor.
Lionard Luxury Real Estate Kurucusu ve CEO'su Dimitri Corti, adanın Venedik'in cazibesinden kopmadan dünyadan geri çekilme ayrıcalığı sunduğunu belirterek alıcının yalnızca bir konut ve arsa değil, aynı zamanda mahremiyet ve korunacak bir peyzaj edineceğini ifade etti.
Venedik Lagünü'nde son dönemde başka adalar da satışa sunuldu. Onlarca yıl Swarovski ailesinin varisine ait olan Isola Santa Cristina haziran ayında yaklaşık 24 milyon euro bedelle satışa çıkarılmıştı.
Ayrıca Venedik Lido'suna yakın bir konumda bulunan ve 1500'lü yıllarda Venedik Cumhuriyeti tarafından savunma noktası olarak inşa edilen sekizgen biçimli bir ada da pazarda yer alıyor.