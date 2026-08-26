Tarihi ada satışa çıkarıldı

Crevan, 1806 yılında Napolyon döneminde Fransız ordusu tarafından Venedik Lagünü'nün kuzeyini Avusturya İmparatorluğu'na karşı savunmak amacıyla stratejik bir karakol olarak inşa edildi.

Ada, 1815'te Avusturya hakimiyetine girdi ve Veneto bölgesinin İtalya Krallığı'na katılmasının ardından 1866'da İtalyan devletine geçti.

Birinci Dünya Savaşı sonrasına kadar askeri amaçlarla kullanılmayı sürdüren Crevan, uzun yıllar süren bakımsızlık döneminin ardından özel mülkiyete geçti ve binaları konut olarak restore edildi.

Adanın en belirgin yapısı olan Napolyon kalesi, mevcut sahibi tarafından dört yatak odalı küçük bir villaya dönüştürüldü.

Bakımlı çimler, meyve ve sebze bahçeleri ile ağaçlarla çevrili adada, iç kanal boyunca uzanan özel bir iskele ve bir helikopter pisti de mevcut.