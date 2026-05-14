Tarihi Çin zirvesi başladı. Trump ve Şi bir araya geldi

Trump, Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte ikili toplantıya geçti. Toplantı öncesinde iki lider kısa bir açıklama yaptı.



Çin Devlet Başkanı Şi, “Çin ve ABD'nin başarıları karşılıklı bir fırsattır. 2026 yılı, geçmişi devam ettirmek ve geleceğe kapıları açmak üzere Çin-ABD ilişkileri için tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir yıl olsun” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD-Çin ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olacağını söylerken, “Şi ile harika bir ilişkimiz var. ABD ve Çin'in geleceği mükemmel olacak” ifadelerini kullandı.



Trump ayrıca büyük ticari anlaşmalar için geldiklerini belirtirken, “Rakip değil, ortak olmalıyız. En büyük CEO'ları seçip getirmemin nedeni bu.” dedi.



Ziyaretin sonraki durağı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Çin imparatorlarının da misafirlerini ağırladığı Cennet Tapınağı.



İki lider tapınağı gezecek, devlet yemeğine katılacaklar, ardından Cuma günü birlikte çay ve öğle yemeği yiyecekler.