Tarihi eseri yapay zeka sayesinde kurtardılar

Kültürel Mirası Koruma Biriminden Yarbay Salvatore Rapicavoli, Kasım 2023 tarihinden bu yana kullanılan yazılım sayesinde aralarında 300'ü aşkın büyük tablo ve heykel ile 165 binden fazla sikke, madalya ve el yazmasının yer aldığı toplam 203 milyon euro değerinde tarihi eserin ele geçirildiğini bildirdi.

Teknolojinin uluslararası alanda yaygınlaştığına işaret eden uzmanlar, benzer yazılımların Türkiye'de de kullanıldığını ve bu sayede İngiltere'ye kaçırılan 15. yüzyıla ait çinilerin başarıyla geri getirildiğini hatırlatıyor.

İtalya'daki zamanaşımı mevzuatı nedeniyle 20 yıllık hırsızlık vakasında adli kovuşturma yapılamayacağı, eseri elinde tutan antika satıcısının da durumdan habersiz olduğu kaydedildi.

Yapay zeka desteğiyle geri alınan tarihi tablo, Napoli'deki Virgo Potens Kilisesine teslim edildi.