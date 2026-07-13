Tarihi ormanda büyük yangın
13.07.2026 14:13
Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki tarihi Fontainebleau ormanında çıkan ve 800 hektardan fazla alanı kül eden yangını kontrol altına almak için 400'den fazla itfaiyeci ve yangın söndürme uçakları karadan ve havadan müdahale ediyor.
Fransa'da tarihi Fontainebleau ormanında çıkan büyük yangını kontrol altına almak için 400'den fazla itfaiyeci gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.
Yetkililer, batı Avrupa'yı etkisi altına alan yoğun sıcak hava dalgasıyla mücadele edilirken, pazartesi günü alevlere müdahale etmek üzere iki yangın söndürme uçağı sevk etti.
Yangın, Fransa'nın en ünlü kraliyet saraylarından birine ev sahipliği yapan ve geçmişte hükümdarların avlak ile sonbahar rezidansı olarak kullandığı Fontainebleau yakınlarındaki bir otoyol kenarında başladı.
Dün öğleden sonra başlayan ve sıcak rüzgarların etkisiyle hızla yayılan alevler, gece yarısına kadar 800 hektardan fazla alanı küle çevirdi.
Paris'e yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan yangın nedeniyle başkenti Lyon'a ve ülkenin güneyine bağlayan A6 otoyolu ulaşıma kapatıldı.
Bölgedeki daha küçük çaplı yangınlar hızlı tren seferlerinde de aksamalara yol açtı.
Fransa İtfaiye Teşkilatından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Mücadele bugün de devam ediyor" ifadesine yer verildi.
Yerel halk, Canadair tipi yangın söndürme uçaklarının Paris merkezinden geçen Seine Nehri'nden su alacağı konusunda uyarıldı.
Seine-et-Marne bölgesi yetkilileri de iki uçağın nehirden su almak üzere hazırlık yaptığını bildirdi. Söndürme uçaklarının Paris bölgesinde ilk kez bir yangında kullanıldığı kaydedildi.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının çıktığı Noisy-sur-Ecole yakınlarında gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğini belirtti.
Bakan Nunez, "Yangının yaklaşık bin metrelik bir yarıçap içinde on farklı noktada başlamış olması, bunun kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğini gösteriyor" dedi.
Nunez, yangını gün içinde kontrol altına almayı ümit ettiklerini ancak alevlerin tamamen söndürülmesinin günler, hatta haftalar alabileceğini ekledi.
Le Vaudoue kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı Didier Buguinet, yaklaşık 750 kişinin yaşadığı yerleşimin sınırına kadar dayanan alevler hakkında, otuz yıllık görev süresinde böyle bir durumla karşılaşmadığını belirterek, "Ormanımız için ağlayacağız" dedi.
Ulusal demiryolu şirketi, pazar günü yanan kabloların onarıldığını ve Paris ile Lyon arasındaki hızlı tren seferlerinin normale döndüğünü açıkladı.
Ancak otoyolun bazı bölümlerinin kapalı kalmaya devam ettiği bildirildi.
Meteo-France ulusal hava durumu servisi, yüksek sıcaklıkların salı günkü ulusal bayrama kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu.
Sivil güvenlik genel direktörü Julien Marion ise cuma günü yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana Fransa'da yaklaşık 25 nükleer hektar alanın yandığını, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre iki kat fazla olduğunu belirtti.
Avrupa genelinde bilim insanları, kuraklık ve sıklaşan sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor.
Fransa, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da binlerce hektarlık alan yangınlar sebebiyle zarar gördü. İspanya'nın Almeria kentinde çıkan yangında 93 yaşındaki bir İngiliz turistin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 13'e yükseldi.
Haziran ayı sonunda yaşanan sıcak hava dalgasının Avrupa genelinde 10 binden fazla ek ölüme yol açtığı tahmin ediliyor. Resmi verilere göre Fransa'da haziran ayında 2 bin, mayıs ayı sonundaki sıcaklarda ise 300 ek ölüm kaydedildi.
Avrupa genelindeki ölüm oranlarını izleyen EuroMOMO sistemine ev sahipliği yapan Danimarka Statens Serum Institut Başhekimi Lasse Vestergaard, "Yılın bu zamanında bu seviyede bir ölüm artışı olağan dışı ve çok yüksek. Bu durumu aşırı sıcaklar dışında bir sebeple açıklamak güç" değerlendirmesinde bulundu.