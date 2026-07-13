Tarihi ormanda büyük yangın

Fransa İtfaiye Teşkilatından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, "Mücadele bugün de devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Yerel halk, Canadair tipi yangın söndürme uçaklarının Paris merkezinden geçen Seine Nehri'nden su alacağı konusunda uyarıldı.

Seine-et-Marne bölgesi yetkilileri de iki uçağın nehirden su almak üzere hazırlık yaptığını bildirdi. Söndürme uçaklarının Paris bölgesinde ilk kez bir yangında kullanıldığı kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının çıktığı Noisy-sur-Ecole yakınlarında gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğini belirtti.

Bakan Nunez, "Yangının yaklaşık bin metrelik bir yarıçap içinde on farklı noktada başlamış olması, bunun kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğini gösteriyor" dedi.

Nunez, yangını gün içinde kontrol altına almayı ümit ettiklerini ancak alevlerin tamamen söndürülmesinin günler, hatta haftalar alabileceğini ekledi.