Almanya'da tarihi seçimi kazanan Elif Eralp'e polis koruması
31.10.2026 12:39
Son Güncelleme: 31.10.2026 12:40
Berlin'de eyalet başbakanlığına hazırlanan Sol Parti lideri Elif Eralp, sosyal medyadan gelen tehditler ve emniyetin somut risk tespiti üzerine polis koruması altına alındı.
Almanya'da geçen ayki eyalet seçimlerinden zaferle çıkan ve Berlin'in ilk göçmen kökenli kadın başbakanı olmaya hazırlanan Sol Parti lideri Elif Eralp, parti kongresi öncesinde polis koruması altına alındı.
Güvenlik kaynaklarının Alman dpa ajansına bildirdiği karara göre, Eralp'in bizzat Berlin emniyetine başvurarak durumunun gözden geçirilmesini istemesinin ardından yetkililer kongre günü için somut bir tehdit tablosu belirledi.
Berlin polisinin koruma tedbiri almasında, toplantı salonu önünde "seçmene ihanete karşı" ve "kesintisiz Filistin dayanışması" sloganlarıyla sosyal medyada örgütlenen gösteri çağrıları ile basına sızan gizli yazışmalar belirleyici oldu.
Kriz, Eralp'in çalışma ofisinin Alman haber dergisi Der Spiegel ile yapılan mülakatın taslak onay aşamasında, kendi iç yazışmalarını ve özel notlarını yanlışlıkla dergi yönetimine iletmesiyle patlak verdi.
Der Spiegel'in "Elif Eralp'in Korkusu" başlığıyla sayfalarına taşıdığı belgeler, Türk asıllı siyasetçinin Sol Parti kutlamalarına katılan Filistin yanlısı aktivist İbrahim İbrahim ile arasına mesafe koyması halinde ailesinin hedef alınmasından çekindiğini ortaya koydu.
Sızan iç yazışmalarda Eralp'in, "Kendimi ve ailemi Spiegel için tehlikeye atamam. Şimdi ne yapacağız? Röportajın tamamını iptal edebilir miyiz?" ifadelerini kullandığı görüldü.
Paylaşılan notlarda, Sol Parti içindeki kimi isimlerin Hamas bağlantılı olduğu iddia edilen tartışmalı aktivistle temaslarını sürdürdüğü bilgisi de yer aldı.
EMNİYET DAHA ÖNCE DOĞRUDAN BİR TEHLİKE EMARESİ GÖRMEMİŞTİ
Berlin Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), Der Spiegel'in aktardığı ve güvenlik kaynaklarının dpa'ya doğruladığı kayıtlara göre, sızıntı öncesinde siyasetçinin günlük yaşamına dönük doğrudan bir tehdit verisine sahip değildi.
Yetkililer bu gerekçeyle Eralp hakkında daha önce resmi bir ikaz yayımlamadı veya herhangi bir şüpheliye karşı önleyici uyarı prosedürü işletmedi.
Eyalet seçimleri öncesinde riskleri önlemek amacıyla parti liderleriyle rutin güvenlik temasları yürütülmüş, güvenlik birimlerinin paylaştığı bilgiye göre tartışmalı aktivist bu görüşmelerde gündeme gelmemişti.
Berlin eyaletinde kesintisiz ve kurumsal şahsi koruma tedbiri yalnızca Hükümet Eden Belediye Başkanı Kai Wegner ile İçişleri Senatörü Iris Spranger için standart olarak uygulanıyor.
MUHALEFETTEN KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİ DURDURMA ÇAĞRISI
Sol Parti'nin sandıktan yüzde 25,7 oy alarak birinci çıkmasıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile üçlü hükümet kurmaya hazırlanan Eralp, belgelerin yayımlanmasıyla birlikte siyasi rakiplerinin hedefi haline geldi.
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) başta olmak üzere muhalefet cephesi, "Kendi partisinin destekçilerinden ve radikal çevrelerden korkan bir lider kentin güvenliğini sağlayamaz." diyerek koalisyon müzakerelerinin derhal bitirilmesini istedi.