Almanya'da tarihi seçimi kazanan Elif Eralp'e polis koruması

Berlin Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), Der Spiegel'in aktardığı ve güvenlik kaynaklarının dpa'ya doğruladığı kayıtlara göre, sızıntı öncesinde siyasetçinin günlük yaşamına dönük doğrudan bir tehdit verisine sahip değildi.

Yetkililer bu gerekçeyle Eralp hakkında daha önce resmi bir ikaz yayımlamadı veya herhangi bir şüpheliye karşı önleyici uyarı prosedürü işletmedi.

Eyalet seçimleri öncesinde riskleri önlemek amacıyla parti liderleriyle rutin güvenlik temasları yürütülmüş, güvenlik birimlerinin paylaştığı bilgiye göre tartışmalı aktivist bu görüşmelerde gündeme gelmemişti.

Berlin eyaletinde kesintisiz ve kurumsal şahsi koruma tedbiri yalnızca Hükümet Eden Belediye Başkanı Kai Wegner ile İçişleri Senatörü Iris Spranger için standart olarak uygulanıyor.

MUHALEFETTEN KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİ DURDURMA ÇAĞRISI

Sol Parti'nin sandıktan yüzde 25,7 oy alarak birinci çıkmasıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile üçlü hükümet kurmaya hazırlanan Eralp, belgelerin yayımlanmasıyla birlikte siyasi rakiplerinin hedefi haline geldi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) başta olmak üzere muhalefet cephesi, "Kendi partisinin destekçilerinden ve radikal çevrelerden korkan bir lider kentin güvenliğini sağlayamaz." diyerek koalisyon müzakerelerinin derhal bitirilmesini istedi.