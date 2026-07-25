Tarihte bir ilk. Bir yıl içinde susuz kalacaklar

Kent yönetimi, derin yeraltı suyu kuyularını devreye alarak günlük yaklaşık 45 milyon litre su sağlamaya başladı. Bunun yanında arıtılmış atık suyun sanayi tesislerinde soğutma amacıyla kullanılması için de çalışmalar yürütülüyor.

Ancak uzmanlar, bu yöntemlerin de uzun vadede kuraklıktan etkilenebileceğini vurguluyor.

Corpus Christi'de vatandaşlar, Ağustos 2024'ten bu yana bahçe sulama ve araç yıkama gibi su kullanımına yönelik çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya.

Olası acil durum senaryoları arasında günün belirli saatlerinde su verilmesi, yani dönüşümlü su kesintileri uygulanması da bulunuyor. Uzmanlar, böyle bir durumda sanayi tesislerinin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabileceğini, bunun da ekonomi ve istihdam üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.