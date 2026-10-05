Tartışma devam ediyor. "Pilot saldırıyı işe girmeden önce planladı"

Geçen hafta Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında kaptan pilotu yaralayarak uçağı düşürmeye çalıştığı belirtilen Ummanlı yardımcı pilotun, eylemi havayolu şirketine işe girmeden önce planladığı öne sürüldü.

Soruşturma hakkında bilgi sahibi iki İsrailli yetkili, Reuters ajansına verdikleri demeçte, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözaltında tutulan zanlının sorgusunda, Tel Aviv'e uçuş gerçekleştiren şirketleri araştırdıktan sonra Dubai devletine ait Flydubai'ye iş başvurusunda karar kıldığını söylediğini aktardı.

BAE'deki tahkikat hakkında bilgilendirilen üçüncü bir kaynak ise Umman vatandaşı yardımcı pilotun, çarşamba günü FZ1073 sefer sayılı uçağı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedeflediğini kaydetti.

Aynı kaynak, şüphelinin bu yılın başlarında da Tel Aviv'e yapılan bir uçuşta görev aldığını, o seferde de uçağı kaçırıp düşürmeyi tasarladığını ancak uçakta tanıdığı bir yolcunun yer alması sebebiyle eylemden vazgeçtiğini aktardı.

Zanlının kimliği iki kaynak tarafından Hamam el-Hammami olarak ifade edildi. İsrailli yetkililer zanlının Ummanlı olduğunu doğrulamakla birlikte henüz resmi bir isim açıklamadı.

BAE makamları ve Flydubai de şüphelinin kimliğini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

BAE Başsavcılığı, kokpitteki acil durum baltasıyla kaptan pilota saldıran yardımcı pilotun eylemini "terör saldırısı" olarak nitelendirdi .