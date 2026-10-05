Tartışma devam ediyor. "Pilot saldırıyı işe girmeden önce planladı"
05.10.2026 10:05
Son Güncelleme: 05.10.2026 10:05
Flydubai uçağında kaptan pilotu baltayla yaralayan Ummanlı yardımcı pilotun, saldırıyı şirkete işe girmeden önce tasarladığı ve uçağı Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedeflediği öne sürüldü.
Geçen hafta Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında kaptan pilotu yaralayarak uçağı düşürmeye çalıştığı belirtilen Ummanlı yardımcı pilotun, eylemi havayolu şirketine işe girmeden önce planladığı öne sürüldü.
Soruşturma hakkında bilgi sahibi iki İsrailli yetkili, Reuters ajansına verdikleri demeçte, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözaltında tutulan zanlının sorgusunda, Tel Aviv'e uçuş gerçekleştiren şirketleri araştırdıktan sonra Dubai devletine ait Flydubai'ye iş başvurusunda karar kıldığını söylediğini aktardı.
BAE'deki tahkikat hakkında bilgilendirilen üçüncü bir kaynak ise Umman vatandaşı yardımcı pilotun, çarşamba günü FZ1073 sefer sayılı uçağı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na çarpmayı hedeflediğini kaydetti.
Aynı kaynak, şüphelinin bu yılın başlarında da Tel Aviv'e yapılan bir uçuşta görev aldığını, o seferde de uçağı kaçırıp düşürmeyi tasarladığını ancak uçakta tanıdığı bir yolcunun yer alması sebebiyle eylemden vazgeçtiğini aktardı.
Zanlının kimliği iki kaynak tarafından Hamam el-Hammami olarak ifade edildi. İsrailli yetkililer zanlının Ummanlı olduğunu doğrulamakla birlikte henüz resmi bir isim açıklamadı.
BAE makamları ve Flydubai de şüphelinin kimliğini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.
BAE Başsavcılığı, kokpitteki acil durum baltasıyla kaptan pilota saldıran yardımcı pilotun eylemini "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.
KAPTAN PİLOT KOKPİT KAPISINI AÇARAK FACİYATI ÖNLEDİ
Dubai'den kalkan ve çoğunluğunu İsraillilerin oluşturduğu 170'ten fazla yolcu ve mürettebatı taşıyan uçakta arbede, Ürdün hava sahasında patlak verdi.
Uçağın önce genel acil durum kodu olan 7700, ardından kaçırılma anlamına gelen 7500 kodunu ilettiği bildirildi.
Saldırıda ağır yaralanan Hindistan vatandaşı kaptan pilot Smit Machchhar, kokpit kapısını açmayı başararak kabin ekibi ve yolcuların müdahale etmesini sağladı.
Yolcular ve mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen zanlının ardından, uçakta yolcu olarak seyahat eden yedek bir Flydubai pilotu uçağın idaresini devraldı. Uçak, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki bölgesel bir havalimanına acil iniş yaptı.
Suudi makamlarınca gözaltına alınan şüpheli, tedavisinin ardından Perşembe günü BAE yetkililerine teslim edildi. BAE'de tutulan el-Hammami'ye resmi bir suçlama yöneltilip yöneltilmediği ya da avukat tutup tutmadığı henüz bilinmiyor.
Umman yönetimi ise olaya dair herhangi bir açıklama yapmadı.
Soruşturmanın uluslararası ayağında, Avustralya terörle mücadele biriminin zanlının ülkeyle olası bağlantılarını mercek altına aldığı kaydedildi.
Dördüncü bir kaynak, el-Hammami'nin yaklaşık on yıl önce Melbourne'deki RMIT Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü aktardı.
İSRAİL'DE "GÜVENLİK ZAFİYETİ" TARTIŞMALARI SÜRÜYOR
Olayın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Umman gibi İsrail ile diplomatik ilişkisi olmayan ülke vatandaşlarının İsrail seferlerinde görev almasına izin verilmediğini açıkladı.
Yabancı havayollarının güvenlik taramalarının gözden geçirilmesi talimatını veren Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail içindeki güvenlik zafiyeti tartışmalarını alevlendirdi.
Haaretz gazetesi, saldırıyı düzenleyen Ummanlı pilotun da yer aldığı yolcu ve mürettebat listesinin, uçuştan 48 saat önce İsrail Ulaştırma Bakanlığı ile dış istihbarat servisi Mossad'a ulaştığını yazdı.
İsrail Vergi Dairesi listenin ellerine ulaştığını doğrularken, Ulaştırma Bakanlığı soruları yanıtsız bıraktı.
İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ise yalnızca İsrail merkezli havayolları ile Ben Gurion Havalimanı'nın güvenliğinden sorumlu olduğunu, yabancı havayollarının denetim yetkisinin kendisinde olmadığını duyurdu.
İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in, Flydubai seferlerinin derhal durdurulmasını talep ettiği bildirildi.
Flydubai, Tel Aviv uçuşlarını askıya alırken, Suudi Arabistan ve BAE'nin İsrail'in resmi soruşturmaya katılma talebini geri çevirdiği aktarıldı.