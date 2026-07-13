Tatil maliyetleri büyüdü, tasarruf etmek isteyenler yeni trend başlattı
13.07.2026 14:05
Yüksek tatil maliyetleri karşısında bütçesini korumak ve farklı seyahat deneyimleri yaşamak isteyen aileler, yabancılarla ev ve araba takası yöntemine yöneliyor.
Seyahat bütçesini hafifletmek amacıyla yabancılarla ev takas etme yöntemi, son dönemde popülerlik kazanıyor.
Tatilde başka birinin yatağında uyuma ya da mutfağını kullanma fikrine mesafeli yaklaşanlar olsa da bu yöntemi deneyenlerin sayısı giderek artıyor.
İngiltere'nin Cheshire kırsalındaki Tarporley bölgesinde beş odalı müstakil bir evde yaşayan 42 yaşındaki Henry Vanderpump ve 39 yaşındaki eşi Elliw, iki çocuklarıyla birlikte son iki yılda iki kez ev takası tatili yaptı.
Aile, bu yaz için de yeni bir takas planlıyor.
BBC'den Daniel Thomas'ın haberine göre Vanderpump ailesi, gittikleri ülkelerdeki ailelerin evinde kalırken, karşı taraf da onların İngiltere'deki evinde konaklıyor.
Bu süreçte taraflar birbirine konaklama ücreti ödemiyor. Tatilciler yalnızca ilanların yer aldığı Home Link platformuna yıllık üyelik bedeli ödüyor.
PUAN TOPLAMA SİSTEMİYLE ESNEK TATİL
Ev takası yapmak her zaman kolay ve hızlı bir süreç olmuyor. Platform üyelerinin genellikle bir kabul almadan önce 10 ila 15 arasında mesaj göndermesi gerekiyor.
Londra'da bir şirkette operasyon direktörü olarak çalışan 38 yaşındaki May Burrough, HomeExchange platformu üzerinden son üç yılda 34 kez ev takası gerçekleştirdi. Doğrudan eş zamanlı takas yapmak yerine, kendisi Fransa'daki partnerinin yanında kalırken Londra'daki dairesini diğer kullanıcılara açıyor.
"SADECE BİR KEZ OLUMSUZ DENEYİM YAŞADIM"
Bu yöntemle platformda puan biriktiren Burrough, kazandığı puanları daha sonra dilediği dönemlerde farklı ülkelerde konaklamak için kullanıyor.
Barselona ve İsviçre Alpleri gibi destinasyonlarda yaptığı tatiller sayesinde 5 bin ila 8 bin sterlin arasında tasarruf sağladığını belirten Burrough, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu sistemin topluluk ruhunu çok seviyorum. Bugüne kadar sadece bir kez olumsuz deneyim yaşadım. Tamamen bana ait olacağını düşündüğüm bir dairenin, aslında paylaşımlı bir evin tek bir odası olduğunu oraya vardığımda anladım. Misafirlerim gelmeden önce evimi temizliyor, gardırobumda yer açıyor, temiz çarşaf ve havlu bırakıyorum. Değerli eşyalarımı ise kilitliyorum."