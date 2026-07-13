Tatil maliyetleri büyüdü, tasarruf etmek isteyenler yeni trend başlattı

Seyahat bütçesini hafifletmek amacıyla yabancılarla ev takas etme yöntemi, son dönemde popülerlik kazanıyor.

Tatilde başka birinin yatağında uyuma ya da mutfağını kullanma fikrine mesafeli yaklaşanlar olsa da bu yöntemi deneyenlerin sayısı giderek artıyor.

İngiltere'nin Cheshire kırsalındaki Tarporley bölgesinde beş odalı müstakil bir evde yaşayan 42 yaşındaki Henry Vanderpump ve 39 yaşındaki eşi Elliw, iki çocuklarıyla birlikte son iki yılda iki kez ev takası tatili yaptı.

Aile, bu yaz için de yeni bir takas planlıyor.

BBC'den Daniel Thomas'ın haberine göre Vanderpump ailesi, gittikleri ülkelerdeki ailelerin evinde kalırken, karşı taraf da onların İngiltere'deki evinde konaklıyor.

Bu süreçte taraflar birbirine konaklama ücreti ödemiyor. Tatilciler yalnızca ilanların yer aldığı Home Link platformuna yıllık üyelik bedeli ödüyor.