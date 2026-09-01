Tayland'dan turistler için yeni vize kararı. 15 Eylül'de başlayacak

Yeni düzenleme bazı ülkeler için ise vizesiz kalış süresinin uzaması anlamına gelecek.

Peru, Brezilya ve Güney Kore vatandaşlarına daha önce tanınan 60 günlük vizesiz kalış hakkı 90 güne çıkarılacak.

Turistler ayrıca göçmenlik yetkilisinin onayına bağlı olarak ülkedeki kalış sürelerini bir kez uzatabilecek.