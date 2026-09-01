Tayland'dan turistler için yeni vize kararı. 15 Eylül'de başlayacak
01.09.2026 15:00
Tayland, 15 Eylül tarihinden itibaren 60'tan fazla ülke ve bölgeden gelen turistlerin vizesiz kalış süresini 60 günden 30 güne indirecek.
15 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Tayland, turistlere yönelik vizesiz seyahat uygulamasında değişikliğe gidiyor. Dışişleri Bakanlığı, 60'tan fazla ülke ve bölgeden gelen ziyaretçilerin vizesiz kalış süresinin 15 Eylül'den itibaren 60 günden 30 güne indirileceğini açıkladı.
Vizesiz seyahat süresinin yarıya indiği ülkeler arasında Türkiye de var.
Turizmin ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olmasına rağmen Taylandlı yetkililer, düzenlemenin yabancı uyrukluların karıştığı suçlarla mücadele kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.
Son dönemde ülkede uyuşturucu suçları, insan ticareti ve gerekli izinler olmadan otel ve okul gibi işletmeleri çalıştırmakla suçlanan yabancıların gözaltına alındığı bir dizi operasyon düzenlenmişti.
60 GÜNDEN 30 GÜNE DÜŞÜYOR
Tayland'ın mevcut uygulamasında 90'dan fazla ülkenin vatandaşları ülkeye vize almadan giriş yaparak 60 güne kadar kalabiliyor.
Bu ülkeler arasında Avrupa'daki Schengen bölgesi ülkelerinin yanı sıra Çin, Hindistan, ABD ve bazı Güney Amerika ülkeleri bulunuyor.
Tayland Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Departmanı, yeni düzenlemeyle 60'tan fazla ülke ve bölge için vizesiz kalış süresinin 30 güne indirileceğini duyurdu.
Yeni uygulama Çin, ABD ve 27 Avrupa Birliği ülkesini de kapsayacak.
Yaklaşık 20 ülkenin vizesiz seyahat uygulamasındaki durumunun ise nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin ayrıntı vermedi.
ÜÇ ÜLKEYE 90 GÜN İSTİSNASI
Yeni düzenleme bazı ülkeler için ise vizesiz kalış süresinin uzaması anlamına gelecek.
Peru, Brezilya ve Güney Kore vatandaşlarına daha önce tanınan 60 günlük vizesiz kalış hakkı 90 güne çıkarılacak.
Turistler ayrıca göçmenlik yetkilisinin onayına bağlı olarak ülkedeki kalış sürelerini bir kez uzatabilecek.
GEREKÇE VİZE SİSTEMİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
Tayland hükümeti düzenlemeyi mayıs ayında onaylamıştı.
Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, vizesiz kalış süresinin kısaltılmasının, ülkenin vize sisteminden yararlanarak suç işleyen kişilere yönelik mücadelenin bir parçası olduğunu açıklamıştı.
Yetkililer özellikle vizesiz giriş hakkını kullanarak ülkede uzun süre kalan ve yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen yabancılara karşı önlemleri artırmayı hedefliyor.
TURİST SAYISI YÜZDE 3 GERİLEDİ
Yeni karar, Tayland'ın yabancı turist sayısında düşüş yaşadığı bir dönemde geldi.
Resmi verilere göre yılbaşından bu yana ülkeyi 20,9 milyon yabancı turist ziyaret etti. Bu sayı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 3'lük düşüşe işaret ediyor.
Yeni vizesiz seyahat kuralları 15 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek.