Tayvan'dan 4,6 milyar dolarlık ek savunma bütçesi

Parlamento, geçen ay insansız hava araçları için altı yıllık 240 milyar dolarlık bir harcama planını onaylamış ve hükümetin 210 milyar dolarlık alternatif teklifini reddetmişti.

Bu karar, yıllık harcama tutarını ilkesel olarak 40 milyar dolar seviyesine çıkarıyor.

Hükümet, gelecek yıl toplam savunma harcamalarının ilk kez 1 trilyon doları aşmasını teklif etmişti.