Tayvan'dan ABD'ye 20 milyar dolarlık yeni yatırım planı
02.09.2026 08:51
Tayvan Ekonomi Bakanı Kung Ming-hsin, Tayvanlı şirketlerin yapay zekâ uygulamalarına yönelik talep doğrultusunda ABD'ye 20 milyar dolarlık ek yatırım planladığını açıkladı.
Tayvan Ekonomi Bakanı Kung Ming-hsin, Tayvanlı şirketlerin yapay zekâ uygulamalarından kaynaklanan talep doğrultusunda ABD'ye 20 milyar dolarlık ek yatırım yapmayı planladığını duyurdu.
Bugün başkent Taipei'de düzenlenen SEMICON ticaret fuarındaki ABD pavyonunun açılışında konuşan Kung, şirketlerin ayrıntılarına girmemekle birlikte Tayvanlı firmaların ABD'de "oldukça aktif" şekilde yatırım yaptığını söyledi.
Kung, Tayvan'ın mayıs ayında katıldığı SelectUSA Yatırım Zirvesi'nden bu yana bakanlığın yeni bir değerlendirme yürüttüğünü belirtti.
Bu çalışmada, çip üreticisi TSMC haricinde hangi şirketlerin ülkedeki yatırımlarını artırmak isteyebileceğinin incelendiğini ve sonucun 20 milyar dolarlık ek bir kaynağa işaret ettiğini aktardı.
Yapay zekâ ve çip siparişlerinin "son derece hareketli" olduğunu vurgulayan Kung, bu ilginin söz konusu hareketlilikten kaynaklandığını kaydetti ancak bahsettiği şirketlerin isimlerini açıklamadı.
Büyük çip üreticisi TSMC, temmuz ayında ABD'nin Arizona eyaletinde 100 milyar dolarlık ek bir yatırım yapacağını duyurmuş ve planlanan toplam yatırım tutarını 265 milyar dolara çıkarmıştı.
WASHİNGTON'DAN KARARA DESTEK
Resmi diplomatik bağları bulunmamasına rağmen Çin'in hak iddia ettiği Tayvan'ın en önemli uluslararası destekçisi ve silah tedarikçisi konumundaki ABD, kendi iç yarı iletken üretimini artırma çabalarının bir parçası olarak Tayvanlı teknoloji şirketlerine yatırımlarını genişletmeleri yönünde baskı yapıyordu.
Kung ile aynı etkinlikte konuşan ve ABD hükümetinin yerli yarı iletken üretimini artırmayı hedefleyen CHIPS Yasası kapsamındaki programı denetleyen ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi Bill Frauenhofer, açıklamayı memnuniyetle karşıladı.
Bakanlığın yarı iletken yatırımı ve inovasyonundan sorumlu icra direktörü olan Frauenhofer, "Bu adım; güvenli, dirençli ve yenilikçi bir yarı iletken ve elektronik tedarik zincirine yönelik ortak taahhüdümüzün sürdüğünü göstermektedir" dedi.
Frauenhofer ayrıca, bu projelerin ABD'deki kritik teknoloji kabiliyetlerini güçlendireceğini ve gelecek on yıllar boyunca ortak geleceği şekillendirecek yenilikleri ilerleteceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte Tayvan'ı Amerikan yarı iletken sektörünü "çalmakla" suçlamıştı.
Tayvan hükümeti bu algının haksız olduğunu savunurken, aynı zamanda şirketlerinin ABD'deki yatırımlarını artırmasını desteklemeye devam ediyor.