Tayvan'dan ABD'ye 20 milyar dolarlık yeni yatırım planı

Bakanlığın yarı iletken yatırımı ve inovasyonundan sorumlu icra direktörü olan Frauenhofer, "Bu adım; güvenli, dirençli ve yenilikçi bir yarı iletken ve elektronik tedarik zincirine yönelik ortak taahhüdümüzün sürdüğünü göstermektedir" dedi.

Frauenhofer ayrıca, bu projelerin ABD'deki kritik teknoloji kabiliyetlerini güçlendireceğini ve gelecek on yıllar boyunca ortak geleceği şekillendirecek yenilikleri ilerleteceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte Tayvan'ı Amerikan yarı iletken sektörünü "çalmakla" suçlamıştı.

Tayvan hükümeti bu algının haksız olduğunu savunurken, aynı zamanda şirketlerinin ABD'deki yatırımlarını artırmasını desteklemeye devam ediyor.