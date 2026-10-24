Tayvan'ı vuran dev fırtına Çin kıyılarına ilerliyor. 500'den fazla yaralı

Daha önce "süper tayfun " kategorisinde yer alan ve bu yıl Pasifik'te görülen en güçlü fırtınalardan biri sayılan Çampi'nin zayıfladığı, fakat merkezinin yakınında saatte yaklaşık 126 kilometre hızla esen rüzgarlar taşıdığı aktarıldı.

Kıyı kesimlerinde rüzgar hızının saatte 227 kilometreye kadar çıktığı, bunun da enerji nakil hatlarını devirdiği ve binaların çatı kiremitlerini uçurduğu kaydedildi.

Yilan'da yaşayan Lin soyadlı emekli bir öğretmen, bahçesindeki devrilen muz ağaçlarını incelerken fırtınanın özellikle gece yarısı şiddetlendiğini söyledi.

Lin, "Uykusuz bir geceydi. Uzun yıllardır böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Başkent Taipei'de de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, yer yer sağanak geçişleri yaşandı.

Sabah saatlerinde dışarı çıkan 70 yaşındaki Taipei sakini Thomas Wang, yaşadıkları deneyimi "Poltergeist" adlı korku filmine benzeterek, "Oldukça korkutucuydu" ifadesini kullandı.

Genellikle yaz aylarında görülen tayfunların sonbahar mevsiminde ortaya çıkmasının nadir bir durum olduğuna dikkat çekiliyor.

Fırtınanın tahmin edilen rotasının kuzeye yönelerek Çin kıyıları boyunca ilerleyeceği ve ardından Japonya'nın güneyine geçeceği belirtiliyor.