Tayvan'ı vuran dev fırtına Çin kıyılarına ilerliyor. 500'den fazla yaralı
24.10.2026 09:40
Pasifik'te etkili olan Çampi Tayfunu Tayvan'da bir kişinin ölümüne, 527 kişinin yaralanmasına ve geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı.
Tayvan kıyılarını vuran Çampi Tayfunu adada 1 kişinin ölümüne, 500'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.
Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış ağaçları devirirken, elektrik hatlarına zarar vererek ada genelinde geniş çaplı kesintilere neden oldu.
Tayvan İtfaiye Departmanı, Liuqiu Adası'nda dalgalara kapılan bir erkeğin yaşamını yitirdiğini, olumsuz hava koşulları yüzünden yaralananların sayısının ise 527'ye ulaştığını duyurdu.
Elektrik dağıtım şirketi Taipower, 288 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığını, yürütülen çalışmalar sonucunda abonelerin büyük bölümüne yeniden elektrik verildiğini bildirdi.
Ulaştırma Bakanlığı ise hava trafiğinde aksamalar yaşandığını belirterek, dün bine yaklaşan uçuş iptallerinin ardından cumartesi günü de 259 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
Yetkililer, başkent Taipei dahil olmak üzere Tayvan'ın kuzey ve orta kesimlerindeki birçok bölgede cumartesi günü de okulların ve kamu dairelerinin kapalı kalmasına karar verdi.
Tayvan Merkezi Hava İdaresi (CWA), cumartesi sabahı adanın kuzeydoğusundaki Yilan bölgesini teğet geçen fırtınanın Tayvan'ın yaklaşık 170 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını bildirdi.
Kurum, fırtına merkezinin gece yarısı civarında güneye yöneldiğini, Yilan kıyı şeridini izledikten sonra açık denizde nadir görülen bir kavis çizerek kuzeye doğru uzaklaştığını açıkladı.
Daha önce "süper tayfun" kategorisinde yer alan ve bu yıl Pasifik'te görülen en güçlü fırtınalardan biri sayılan Çampi'nin zayıfladığı, fakat merkezinin yakınında saatte yaklaşık 126 kilometre hızla esen rüzgarlar taşıdığı aktarıldı.
Kıyı kesimlerinde rüzgar hızının saatte 227 kilometreye kadar çıktığı, bunun da enerji nakil hatlarını devirdiği ve binaların çatı kiremitlerini uçurduğu kaydedildi.
Yilan'da yaşayan Lin soyadlı emekli bir öğretmen, bahçesindeki devrilen muz ağaçlarını incelerken fırtınanın özellikle gece yarısı şiddetlendiğini söyledi.
Lin, "Uykusuz bir geceydi. Uzun yıllardır böyle bir şey görmemiştim" dedi.
Başkent Taipei'de de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, yer yer sağanak geçişleri yaşandı.
Sabah saatlerinde dışarı çıkan 70 yaşındaki Taipei sakini Thomas Wang, yaşadıkları deneyimi "Poltergeist" adlı korku filmine benzeterek, "Oldukça korkutucuydu" ifadesini kullandı.
Genellikle yaz aylarında görülen tayfunların sonbahar mevsiminde ortaya çıkmasının nadir bir durum olduğuna dikkat çekiliyor.
Fırtınanın tahmin edilen rotasının kuzeye yönelerek Çin kıyıları boyunca ilerleyeceği ve ardından Japonya'nın güneyine geçeceği belirtiliyor.
ÇİN KIYILARINDA TAHLİYELER BAŞLADI
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, doğrudan karaya çıkması beklenmeyen Çampi Tayfunu'nun yaklaşması üzerine ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletine özel bir ekip sevk etti.
Pazar gününe kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve yoğun yağışa karşı uyarıda bulunan bakanlık, 400 kişilik arama kurtarma personeli ile 600 parça ekipmanın hazırlandığını, 41 binden fazla itfaiyecinin acil görevde bekletildiğini duyurdu.
Çin devlet medyasının aktardığı bilgilere göre, Zhejiang kıyısındaki Taizhou kentinde 3 bin 800'den fazla balıkçı teknesi limanlara döndü, açık deniz balık çiftliklerindeki işçiler karaya çıkarıldı ve adalardaki 2 bin 84 ziyaretçi tahliye edildi.
Kent idaresi ayrıca açık denizde yürütülen 25 inşaat projesini durdurdu ve 18 yolcu vapuru hattında seferleri askıya aldı.