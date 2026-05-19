Tehlikeli virüs yeniden hortladı. Nadir türü yayılıyor, DSÖ bugün toplanacak
19.05.2026 12:35
Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki ölümcül Ebola salgını nedeniyle acil komite toplantısı düzenleyecek. “Bundibugyo” adı verilen nadir Ebola türünün yol açtığı salgında en az 131 kişi hayatını kaybetti.
EBOLA SALGINI İÇİN KOMİTE TOPLANIYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hızla yayılan Ebola salgını nedeniyle bugün acil komite toplantısı gerçekleştirecek.
Toplantı, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgını “uluslararası halk sağlığı acil durumu” ilan etmesinden iki gün sonra düzenleniyor.
CAN KAYBI 131'E YÜKSELDİ
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, salgında tahmini can kaybının 131’e yükseldiğini açıkladı.
Yetkililer, ülkedeki toplam şüpheli vaka sayısının ise 513’e ulaştığını bildirdi. Açıklanan bir önceki resmi verilere göre salgında 350 şüpheli vaka ve 91 ölüm kaydedilmişti. Vaka sayısı artmaya devam ediyor.
SALGININ NEDENİ NADİR GÖRÜLEN "BUNDİBOGYO" TÜRÜ
Mevcut salgının, “Bundibugyo” adı verilen nadir bir Ebola türünden kaynaklandığı belirtildi.
Virüs ilk kez 2007-2008 yıllarında Uganda’nın Bundibugyo bölgesindeki salgında tespit edilmişti. Aynı tür 2012 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yeniden görülmüştü.
Uzmanlara göre Bundibugyo türü, enfekte kişilerin yüzde 30 ila 40’ını öldürüyor. Bu oran, ölüm oranı yüzde 90’a kadar çıkabilen daha yaygın “Zaire” türüne göre daha düşük kabul ediliyor.
BELİRTİLER GRİP GİBİ BAŞLIYOR
DSÖ’ye göre Ebola virüsleri başlangıçta ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor.
Daha sonra kusma, ishal, iç ve dış kanama ile çoklu organ yetmezliği gelişebiliyor.
Virüs, enfekte insan veya hayvanların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Sağlık çalışanlarının bu nedenle yüksek risk altında olduğu belirtiliyor.
Mevcut salgında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görev yapan bir ABD’li doktorun da enfekte olduğu açıklandı.
ONAYLI AŞI VE TEDAVİ YOK
Uzmanlar, Bundibugyo türüne karşı onaylanmış bir aşı veya ilaç bulunmadığını belirtiyor.
Ancak bazı deneysel tedavilerin umut verdiği ifade ediliyor. Bunlar arasında Ervebo aşısı ile çeşitli deneysel antiviral ilaçlar yer alıyor.
Çin’de geliştirilen bir mRNA aşısının da fare deneylerinde olumlu sonuç verdiği ancak henüz primatlar üzerinde test edilmediği kaydedildi.
YANLIŞ TESTLER NEDENİYLE ZAMAN KAYBEDİLDİ
Uzmanlar, salgının ilk aşamasında yapılan testlerin yanlış Ebola türünü hedef alması nedeniyle enfeksiyonların tespit edilemediğini söyledi.
Georgetown University Küresel Sağlık Politikaları Merkezi Direktörü Matthew Kavanagh, “İlk testler yanlış Ebola türünü aradığı için yanlış negatif sonuçlar aldık ve haftalar kaybettik.” dedi.
Kavanagh, alarm verilene kadar virüsün geniş güzergahlar boyunca yayıldığını ve sınırları geçtiğini belirtti.
DSÖ'DEN HIZLI MÜDAHALE ÇAĞRISI
Uzmanlar, salgının kontrol altına alınabilmesi için hızlı vaka tespiti, izolasyon, temaslı takibi, güvenli defin işlemleri ve toplum bilgilendirmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Uzmanlar, bu önlemlerin 2014-2016 Batı Afrika Ebola salgınının kontrol altına alınmasında belirleyici olduğunu söylüyor.