Tehlikeli virüs yeniden hortladı. Nadir türü yayılıyor, DSÖ bugün toplanacak

DSÖ’ye göre Ebola virüsleri başlangıçta ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor.

Daha sonra kusma, ishal, iç ve dış kanama ile çoklu organ yetmezliği gelişebiliyor.

Virüs, enfekte insan veya hayvanların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Sağlık çalışanlarının bu nedenle yüksek risk altında olduğu belirtiliyor.

Mevcut salgında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görev yapan bir ABD’li doktorun da enfekte olduğu açıklandı.