Teknik sorun giderildi, ABD'deki havacılık krizi bitmedi
16.11.2026 03:29
ABD'de hava ulaşımını felç eden kriz üçüncü gününe girdi. Teknik sorun giderildi ama dün de 5 bin 200'den fazla sefer iptal edildi ya da ertelendi. Uçuşların hafta başında normale dönmesi bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma günü hava kontrol sistemlerinde yaşanan arızanın etkileri sürüyor.
Havacılık veri sitesi FlightAware'in verilerine göre, pazar günü bin 600'den fazla uçuş iptal edildi, yaklaşık 3 bin 600 uçuş ise ertelendi.
11 Eylül 2001'deki El Kaide saldırılarından bu yana ABD hava ulaşımında yaşanan en büyük kriz olan olayda 5 saatlik uçuş durdurma kararı nedeniyle cuma ve cumartesi günlerinde on binlerce sefer iptal edilmiş ya da ertelenmişti.
KRİZİN KAYNAĞI ARKANSAS VE TEKSAS
Krizin Arkansas ve Teksas eyaletlerindeki hava trafik kontrol sistemlerinde kullanılan yönlendiricilerden kaynaklandığı belirlendi. Ancak arızanın kesin nedeni henüz tespit edilemedi.
İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin kesintinin bir siber saldırıdan veya kontrolden çıkmış bir yapay zeka sisteminden kaynaklandığına dair şu ana kadar "sıfır kanıt" olduğunu açıkladı.
BUGÜN TAMAMEN NORMALE DÖNMESİ BEKLENİYOR
Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de olayın arkasında bir siber saldırı veya başka bir kasıtlı müdahale olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.
Durdurma kararı alındığında havada olan 3 bin 500 uçağın güvenli bir şekilde yere indiğini ifade eden Duffy "Tam kapasiteyle yeniden faaliyetteyiz." dedi ancak, uçuşların tamamen normale dönüşün hafta başını bulacağını belirtti.
Bakan Duffy Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) önceliğinin yolcu güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.
MAĞDUR YOLCULARA TAZMİNAT ÖDENMEYECEK
Kalkış yasağı kaldırılsa ve sistemler normale dönse de ülke genelinde yolcuların yaşadığı mağduriyet sona ermedi. Uçaklar kapılarda beklerken, artan rötar ve iptaller nedeniyle binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Öte yandan Aksaklık FAA sistemlerindeki arızadan kaynaklandığı ve taşıyıcı şirketlerin sorumluluğunda olmadığı için havayolu şirketlerinin mağdur olan yolculara tazminat ödemek zorunda kalmayacağı belirtildi.