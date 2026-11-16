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Teknik sorun giderildi, ABD'deki havacılık krizi bitmedi

16.11.2026 03:29

Dış Haber Merkezi

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ABD'de hava ulaşımını felç eden kriz üçüncü gününe girdi. Teknik sorun giderildi ama dün de 5 bin 200'den fazla sefer iptal edildi ya da ertelendi. Uçuşların hafta başında normale dönmesi bekleniyor.

Teknik sorun giderildi, ABD'deki havacılık krizi bitmedi
Reuters

Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma günü hava kontrol sistemlerinde yaşanan arızanın etkileri sürüyor.

 

Havacılık veri sitesi FlightAware'in verilerine göre, pazar günü bin 600'den fazla uçuş iptal edildi, yaklaşık 3 bin 600 uçuş ise ertelendi.

 

11 Eylül 2001'deki El Kaide saldırılarından bu yana ABD hava ulaşımında yaşanan en büyük kriz olan olayda 5 saatlik uçuş durdurma kararı nedeniyle cuma ve cumartesi günlerinde on binlerce sefer iptal edilmiş ya da ertelenmişti.

KRİZİN KAYNAĞI ARKANSAS VE TEKSAS 1
Reuters

KRİZİN KAYNAĞI ARKANSAS VE TEKSAS

Krizin Arkansas ve Teksas eyaletlerindeki hava trafik kontrol sistemlerinde kullanılan yönlendiricilerden kaynaklandığı belirlendi. Ancak arızanın kesin nedeni henüz tespit edilemedi.

 

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin kesintinin bir siber saldırıdan veya kontrolden çıkmış bir yapay zeka sisteminden kaynaklandığına dair şu ana kadar "sıfır kanıt" olduğunu açıkladı.

BUGÜN TAMAMEN NORMALE DÖNMESİ BEKLENİYOR 2
Reuters

BUGÜN TAMAMEN NORMALE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de olayın arkasında bir siber saldırı veya başka bir kasıtlı müdahale olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

 

Durdurma kararı alındığında havada olan 3 bin 500 uçağın güvenli bir şekilde yere indiğini ifade eden Duffy "Tam kapasiteyle yeniden faaliyetteyiz." dedi ancak, uçuşların tamamen normale dönüşün hafta başını bulacağını belirtti.

 

Bakan Duffy Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) önceliğinin yolcu güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

 

MAĞDUR YOLCULARA TAZMİNAT ÖDENMEYECEK 3
Reuters

MAĞDUR YOLCULARA TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Kalkış yasağı kaldırılsa ve sistemler normale dönse de ülke genelinde yolcuların yaşadığı mağduriyet sona ermedi. Uçaklar kapılarda beklerken, artan rötar ve iptaller nedeniyle binlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.

 

Öte yandan Aksaklık FAA sistemlerindeki arızadan kaynaklandığı ve taşıyıcı şirketlerin sorumluluğunda olmadığı için havayolu şirketlerinin mağdur olan yolculara tazminat ödemek zorunda kalmayacağı belirtildi.

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