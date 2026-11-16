Teknik sorun giderildi, ABD'deki havacılık krizi bitmedi

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de olayın arkasında bir siber saldırı veya başka bir kasıtlı müdahale olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Durdurma kararı alındığında havada olan 3 bin 500 uçağın güvenli bir şekilde yere indiğini ifade eden Duffy "Tam kapasiteyle yeniden faaliyetteyiz." dedi ancak, uçuşların tamamen normale dönüşün hafta başını bulacağını belirtti.

Bakan Duffy Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) önceliğinin yolcu güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.