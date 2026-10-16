Teknoloji devleri Trump'ın balo salonuna milyonlar ayırdı

Beyaz Saray'ın çehresini değiştiren tartışmalı balo salonu projesinin arkasındaki finansman kaynakları gün yüzüne çıktı.

Washington Post gazetesinin haberine göre teknoloji devleri Apple ve Nvidia, ABD Başkanı Donald Trump'ın yerleşkede inşa ettirmek istediği balo salonu için 25'er milyon dolar bağış taahhüdünde bulundu.

Proje için toplanan toplam özel bağış miktarının ise 333 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 400 milyon dolara mal olması öngörülen inşaat için cüzdanını açanlar yalnızca Silikon Vadisi devleriyle sınırlı değil.

Trump'ın ve Cumhuriyetçi Parti'nin uzun süredir mali destekçisi olan Adelson ailesi ile telekomünikasyon şirketi Dish Network'ün kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı milyarder Charles Ergen de 25'er milyon dolar taahhüt eden isimler arasında yer aldı.

Federal hükümetle sözleşmeleri bulunan silah şirketi Lockheed Martin'in yanı sıra Microsoft ve Palantir şirketlerinin de projeye 10'ar milyon dolar verdiği öne sürüldü.