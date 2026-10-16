Teknoloji devleri Trump'ın balo salonuna milyonlar ayırdı
16.10.2026 10:28
Beyaz Saray'da inşa edilen tartışmalı balo salonu için Apple ve Nvidia 25'er milyon dolar bağış yapacak. 333 milyon dolarlık özel kaynağın yarısı, federal hükümetle sözleşmesi olan şirketlerden geldi.
Beyaz Saray'ın çehresini değiştiren tartışmalı balo salonu projesinin arkasındaki finansman kaynakları gün yüzüne çıktı.
Washington Post gazetesinin haberine göre teknoloji devleri Apple ve Nvidia, ABD Başkanı Donald Trump'ın yerleşkede inşa ettirmek istediği balo salonu için 25'er milyon dolar bağış taahhüdünde bulundu.
Proje için toplanan toplam özel bağış miktarının ise 333 milyon dolara ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 400 milyon dolara mal olması öngörülen inşaat için cüzdanını açanlar yalnızca Silikon Vadisi devleriyle sınırlı değil.
Trump'ın ve Cumhuriyetçi Parti'nin uzun süredir mali destekçisi olan Adelson ailesi ile telekomünikasyon şirketi Dish Network'ün kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı milyarder Charles Ergen de 25'er milyon dolar taahhüt eden isimler arasında yer aldı.
Federal hükümetle sözleşmeleri bulunan silah şirketi Lockheed Martin'in yanı sıra Microsoft ve Palantir şirketlerinin de projeye 10'ar milyon dolar verdiği öne sürüldü.
BEYAZ SARAY'DAN "ŞEFFAFLIK" ELEŞTİRİLERİNE YANIT
Bağışçı listesinde Trump'ın kendi adının yer almadığı belirtilirken Beyaz Saray, isimleri kamuoyuna açıklamayacağını duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, bağışçıların "büyük Amerikan şirketlerinden oluşan geniş bir yelpazeyi temsil ettiğini" savundu.
Tepkilere yanıt veren Ingle, "Sahte çıkar çatışması iddiaları öne süren aynı çevreler, gecikmiş bu tadilatların faturası Amerikalı vergi mükelleflerine kalsaydı yine şikayet ederdi" ifadesini kullandı.
Nvidia, Amerikalılara hizmet eden ve partilere bağlı olmayan bir vakfa katkı sağlamaktan gurur duyduğunu belirterek "Bir Amerikan şirketi olarak ABD'ye desteğimiz her şeyin üzerindedir ve ticari çıkarlardan bağımsızdır" açıklamasını yaptı.
Hukuk uzmanları ve denetim kuruluşları, bağış toplama yönteminin uzun süredir uygulanan etik ve denetim normlarını zedelediğini savunuyor.
Reuters ajansına konuşan Brennan Adalet Merkezi'nden Eric Petry, gizliliğin büyük bir sakınca doğurduğuna dikkat çekerek "Hükümette işi olan aktörler başkanın özel projesine milyonlar akıtabildiğinde ve kamuoyu kimin ne kadar verdiğini göremediğinde, bu parayla nüfuz mu yoksa ayrıcalık mı satın alındığını anlamanın hiçbir yolu kalmaz" dedi.
HÜKÜMETLE İŞ YAPAN ŞİRKETLER TOPLAM BAĞIŞIN YARISINI KARŞILADI
Washington Post'un haberine göre toplanan paranın büyük bölümü, federal hükümet nezdinde çıkarları olan şirketler ile varlıklı kişilerden sağlandı.
Toplam kaynağın yarısının, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde federal hükümetten ihale veya sözleşme almış firmalardan ya da bu firmaların yöneticilerinden geldiği kaydedildi.
Trump, başlangıçta projenin maliyetini kendisinin ve varlıklı bağışçıların üstleneceğini söylemiş, ancak daha sonra tesisin altına sığınak ve güvenlik donanımları eklemek amacıyla Kongre'den talep ettiği 1 milyar dolarlık bütçeyi alamamıştı.
Yaklaşık 8 bin 360 metrekarelik alana yayılacak ve 1000 kişilik oturma kapasitesi sunacak dev tesis, geniş bir kamuoyu tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Tarihi yapıları koruma taraftarları ve muhalifler, First Lady'nin çalışma ofisleri ile Beyaz Saray sinema salonuna ev sahipliği yapan tarihi Doğu Kanadı'nın balo salonuna yer açmak için yıkılmasıyla Trump'ın yetki sınırlarını aştığını savunuyor.
Trump yönetimi ise eleştiriler karşısında yapının bomba sığınakları, tıbbi alanlar, İHA ve füze savunma sistemleri içereceğini belirterek tesisin ulusal güvenlik için gerekli olduğunu ileri sürüyor.
Benzer bir ulusal güvenlik gerekçesi, başkanın gündeme getirdiği zafer takı projesi için de savunuluyor.
İnşaat süreci hukuki engellere takılsa da ABD Yüksek Mahkemesi ağustos ayında 4'e karşı 5 oyla, yargı denetimi sürerken inşaatın devam etmesine izin vermişti.
Karara muhalif kalan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts ise projenin "muhtemelen hukuka aykırı" olduğunu kaydetmişti.