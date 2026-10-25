Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri. On binlerce kişi meydanlara indi

İsrail'de gözler, 27 Ekim'de yapılacak seçimlere çevrildi. Kamuoyu yoklamaları, yarışın mevcut Başbakan Netanyahu ile muhalif lider Eisenkot arasında geçeceğine işaret ediyor.

Anketlere göre, 120 sandalyeli İsrail meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gereken 61 milletvekiline ne iktidar ne de muhalefet bloğu ulaşabiliyor.