Tesla, ölümlü otopilot kazası davasında uzlaşmaya gitti
19.09.2026 02:56
Tesla, otopilot açıkken park halindeki bir itfaiye aracına çarpan Model S’in sürücüsünün hayatını kaybetmesi üzerine açılan davada karşı tarafla anlaştı.
Tesla, 2023 yılında Kaliforniya’da meydana gelen ölümcül kazayla ilgili açılan davayı mahkeme kararı çıkmadan sonuçlandırdı. Şirket ile kazada hayatını kaybeden Genesis Giovanni Mendoza Martinez’in ailesi arasında uzlaşmaya varıldı.
Anlaşmanın Tesla tarafından ödenecek bir tazminat içerip içermediği ve varsa tutarı açıklanmadı. Uzlaşmanın şirketin kazadaki sorumluluğunu kabul ettiği anlamına gelmediği belirtildi.
DURAN İTFAİYE ARACINA ÇARPTI
18 Şubat 2023'te Kaliforniya’nın Contra Costa bölgesinde meydana gelen kazada, Genesis Giovanni Mendoza Martinez’in kullandığı Tesla Model S, daha önce yaşanan bir kazaya müdahale etmek için yolda duran itfaiye aracına yaklaşık 113 kilometre/saat hızla çarptı.
31 yaşındaki Martinez kazada hayatını kaybederken yolcu koltuğunda bulunan kardeşi ağır yaralandı. Araçtan elde edilen veriler, Tesla'nın otopilot sisteminin çarpışmadan yaklaşık 12 dakika önce etkinleştirildiğini gösterdi.
AİLE OTOPİLOT TANITIMLARININ YANILTICI OLDUĞUNU SAVUNDU
Martinez’in ailesi tarafından açılan davada Tesla ile şirketin CEO’su Elon Musk’ın otopilotun yeteneklerini olduğundan ileri gösterdiği ileri sürüldü.
Davacılar, şirketin kullandığı ifadelerin Martinez’in sisteme gereğinden fazla güvenmesine yol açtığını savundu. Ailenin iddiasına göre sürücü, aracın kendi kendine hareket edebileceğini ve sürüşü sürekli olarak denetlemesine gerek kalmadığını düşünüyordu.
MAHKEME MUSK'IN AÇIKLAMALARINI İNCELEMEYE ALDI
Davaya bakan yargıç, daha önce verdiği kararda “Autopilot” adının yanıltıcı olabileceği yönündeki iddiayı makul bulmuştu.
Mahkeme ayrıca Elon Musk’ın sistemin bir insan sürücüden “muhtemelen daha iyi” olduğu yönündeki açıklamalarının dava kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti. Bu karar, davanın jüri karşısına çıkması durumunda yalnızca kazanın teknik ayrıntılarının değil, Tesla’nın otopilot sistemini pazarlama biçiminin de incelenmesinin önünü açtı.
Tesla ise kazanın sorumluluğunu kabul etmeyerek, Martinez’in kullanım kılavuzundaki uyarıları ve otomobilin sürüş sırasında verdiği aktif ikazları dikkate almadığını savundu.
Tarafların anlaşmaya varmasıyla birlikte bu iddialar hakkında jüri kararı verilmeyecek.
DAHA ÖNCEKİ DAVA 243 MİLYON DOLARA MAL OLMUŞTU
Tesla’nın jüri aşamasına gelmeden sonuçlandırdığı başka otopilot davaları da bulunuyor. Şirketin uzlaşmaya yanaşmadığı 2019 tarihli Florida kazasına ilişkin davada ise jüri, 2025 yılında Tesla’yı kısmen sorumlu tutmuştu.
Söz konusu kazada otopilotta kullanılan bir Model S, yol kenarındaki bir araca çarpmış, 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon hayatını kaybederken Dillon Angulo ağır yaralanmıştı. Jüri toplam 243 milyon dolarlık tazminata hükmetmiş, Tesla karara itiraz etmişti. Karar Şubat 2026’da federal bir yargıç tarafından onaylandı ancak temyiz süreci devam ediyor.