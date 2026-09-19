Tesla, ölümlü otopilot kazası davasında uzlaşmaya gitti

18 Şubat 2023'te Kaliforniya’nın Contra Costa bölgesinde meydana gelen kazada, Genesis Giovanni Mendoza Martinez’in kullandığı Tesla Model S, daha önce yaşanan bir kazaya müdahale etmek için yolda duran itfaiye aracına yaklaşık 113 kilometre/saat hızla çarptı.

31 yaşındaki Martinez kazada hayatını kaybederken yolcu koltuğunda bulunan kardeşi ağır yaralandı. Araçtan elde edilen veriler, Tesla'nın otopilot sisteminin çarpışmadan yaklaşık 12 dakika önce etkinleştirildiğini gösterdi.



AİLE OTOPİLOT TANITIMLARININ YANILTICI OLDUĞUNU SAVUNDU

Martinez’in ailesi tarafından açılan davada Tesla ile şirketin CEO’su Elon Musk’ın otopilotun yeteneklerini olduğundan ileri gösterdiği ileri sürüldü.



Davacılar, şirketin kullandığı ifadelerin Martinez’in sisteme gereğinden fazla güvenmesine yol açtığını savundu. Ailenin iddiasına göre sürücü, aracın kendi kendine hareket edebileceğini ve sürüşü sürekli olarak denetlemesine gerek kalmadığını düşünüyordu.

MAHKEME MUSK'IN AÇIKLAMALARINI İNCELEMEYE ALDI

Davaya bakan yargıç, daha önce verdiği kararda “Autopilot” adının yanıltıcı olabileceği yönündeki iddiayı makul bulmuştu.

Mahkeme ayrıca Elon Musk’ın sistemin bir insan sürücüden “muhtemelen daha iyi” olduğu yönündeki açıklamalarının dava kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti. Bu karar, davanın jüri karşısına çıkması durumunda yalnızca kazanın teknik ayrıntılarının değil, Tesla’nın otopilot sistemini pazarlama biçiminin de incelenmesinin önünü açtı.



Tesla ise kazanın sorumluluğunu kabul etmeyerek, Martinez’in kullanım kılavuzundaki uyarıları ve otomobilin sürüş sırasında verdiği aktif ikazları dikkate almadığını savundu.

Tarafların anlaşmaya varmasıyla birlikte bu iddialar hakkında jüri kararı verilmeyecek.