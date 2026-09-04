Tesla, sürücüsüz taksisini hizmete sundu

Tanıtım öncesinde Austin sokaklarında görülen Cybercab araçları, Tesla'nın güncellenen özel uygulaması üzerinden yolcuların seçebileceği bir seçenek haline geldi.

Avustralya'dan gelen Graham Sprigg isimli turist, AFP'ye yaptığı açıklamada bu gelişmenin insanlığı değiştirecek nitelikte olduğunu söyledi.

Sprigg, "Ulaşımı şahsi araç sahipliğinden sadece bir hizmet olarak alma noktasına dönüştürecek. Bu durum engelliler ve benim gibi yaşlanan bireyler için muhteşem" dedi.

Musk, basına kapalı tutulan ve bir eğlence mekanında sadece davetlilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik öncesinde Austin'de bir "Cybercab fırtınası" beklediğini belirtti.

Austin American-Statesman haber kuruluşu, davetlilerin cuma günü halkın erişimine açılacak sürücüsüz Cybercab araçlarıyla ilk seyahat eden yolcular olduğunu aktardı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, etkinliğe katılmak için gelen hayranların araca uyum sağlamak adına altın sarısı kıyafetler giydiği görüldü.

Tesla paylaşımlarında aracın güvenliğini ve engelli yolcular için sunduğu kullanım kolaylığını öne çıkararak Cybercab modelinin "herkes için temiz ulaşımı demokratikleştirdiğini" kaydetti.