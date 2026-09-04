Tesla, sürücüsüz taksisini hizmete sundu
04.09.2026 09:40
Elektrikli araç üreticisi Tesla, Uber ve Waymo gibi rakiplerle yarışmak amacıyla geliştirdiği sürücüsüz robotaksisi Cybercab'i tanıttı.
Elektrikli araç üreticisi Tesla, Uber ve Waymo gibi şirketlerle rekabet etmek amacıyla geliştirdiği "Cybercab" adlı sürücüsüz robotaksisini perşembe günü hizmete sunduğunu duyurdu.
İlk kez Ekim 2024'te tanıtılan altın sarısı renkteki aracın içinde direksiyon ya da pedal bulunmuyor. İki yolcu taşıma kapasitesine sahip olan araç, özel olarak sürücüsüz taksi hizmeti sunmak üzere tasarlandı.
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, perşembe günü X platformunda şirketin genel merkezinin de yer aldığı Teksas'ın başkenti Austin üzerinde arkasında toz bulutu bırakan bir Cybercab görseli paylaştı.
Tanıtım öncesinde Austin sokaklarında görülen Cybercab araçları, Tesla'nın güncellenen özel uygulaması üzerinden yolcuların seçebileceği bir seçenek haline geldi.
Avustralya'dan gelen Graham Sprigg isimli turist, AFP'ye yaptığı açıklamada bu gelişmenin insanlığı değiştirecek nitelikte olduğunu söyledi.
Sprigg, "Ulaşımı şahsi araç sahipliğinden sadece bir hizmet olarak alma noktasına dönüştürecek. Bu durum engelliler ve benim gibi yaşlanan bireyler için muhteşem" dedi.
Musk, basına kapalı tutulan ve bir eğlence mekanında sadece davetlilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik öncesinde Austin'de bir "Cybercab fırtınası" beklediğini belirtti.
Austin American-Statesman haber kuruluşu, davetlilerin cuma günü halkın erişimine açılacak sürücüsüz Cybercab araçlarıyla ilk seyahat eden yolcular olduğunu aktardı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda, etkinliğe katılmak için gelen hayranların araca uyum sağlamak adına altın sarısı kıyafetler giydiği görüldü.
Tesla paylaşımlarında aracın güvenliğini ve engelli yolcular için sunduğu kullanım kolaylığını öne çıkararak Cybercab modelinin "herkes için temiz ulaşımı demokratikleştirdiğini" kaydetti.
Tesla, geçen yıl Austin'de Model Y SUV araçlarını kullanarak otonom araç hizmetini başlatmış, "Robotaxi" adını verdiği bu hizmeti kademeli olarak Teksas, Florida ve Kaliforniya'daki çeşitli şehirlere yaymıştı.
Buna karşılık yürürlükteki eyalet yasaları, araçların büyük kısmında gerektiğinde kontrolü devralabilecek bir insan gözetmenin ya da sürücünün hazır bulunmasını zorunlu kılıyor.
Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sürücüsüz araç iştiraki Waymo, halihazırda ABD'nin 11 kentinde faaliyet yürütüyor.
Teksas Motorlu Araçlar Dairesi verilerine dayanan FSD Database platformuna göre Tesla, çarşamba günü itibarıyla Teksas'ta 45'i Cybercab olmak üzere 314 robotaksiyi tescil ettirdi.
TD Securities analisti Itay Michaeli, AFP'ye yaptığı değerlendirmede Cybercab için Robotaxi sürecine benzer biçimde "yavaş bir başlangıç" beklediğini ifade etti.
Michaeli, Tesla'nın hizmet alanını genişletmeden önce ilk kullanıcı deneyimlerinden gelen geri bildirimleri dikkate alacağını belirtti.
Teksas'ın otonom araçlara yönelik elverişli yasal düzenlemeleri, eyaleti Waymo ve Zoox gibi faal şirketlerin yanı sıra Motional gibi deneme aşamasındaki girişimler için de tercih edilen test merkezlerinden biri kılıyor.
New York merkezli bir politika araştırma kuruluşu olan Cornell Tech'in kıdemli araştırmacısı Anthony Townsend, "Tesla aslında işe yeni başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Townsend, bu kalabalık pazarda hangi şirketin en başarılı iş modeline sahip olduğunun zamanla görüleceğini kaydetti.
Hazırladığı bilgi notunda otonom taksi şirketlerinin geleneksel sürücülü yolculuklardan daha ucuz olacağı vaadinin her zaman dile getirildiğini belirten Townsend, "Ancak bu hedefin görünürde olup olmadığı bile belirsiz" uyarısını yaptı ve şirketlerin kârlılığa ne zaman ulaşacaklarının da bilinmediğini vurguladı.