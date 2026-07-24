The Odyssey krizi. "264 milyon dolar kazandı, 6 bin dolarlık faturayı ödemedi"
24.07.2026 11:20
Son Güncelleme: 24.07.2026 11:20
Christopher Nolan'ın gişede büyük ilgi gören The Odyssey filminde kullanılan Viking gemisinin sahipleri, çekimlerin ardından hasarlı teslim edilen gemi için yaklaşık 6 bin dolarlık tamir masrafının ödenmediğini öne sürdü.
VİKİNG GEMİSİNİN SAHİPLERİ UNIVERSAL'I SUÇLADI
Christopher Nolan'ın yönettiği The Odyssey filminin çekimlerinde kullanılan Viking gemisinin İsveçli sahipleri, Universal Pictures'ın geminin onarım masraflarını karşılama sözünü yerine getirmediğini iddia etti.
Vikingaleden adlı kâr amacı gütmeyen Viking merkezi, çekimlerin ardından kendilerine teslim edilen “Glad av Gillberga” adlı geminin kıç kısmı ve direği başta olmak üzere çeşitli bölümlerinde hasar oluştuğunu açıkladı.
"SADECE MALZEME ÜCRETİNİ İSTEDİK"
Danimarka'da bulunan ve 1040 yılına ait olduğu tahmin edilen bir Viking gemisi enkazı örnek alınarak inşa edilen Glad av Gillberga, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Kanada'ya kadar sefer yapmış tarihi bir gemi replikası olarak biliniyor.
Dernek yönetimi, onarım çalışmalarında gönüllü emeği için herhangi bir ücret talep etmediklerini, yalnızca yaklaşık 6 bin dolarlık malzeme masrafını Universal'a faturalandırdıklarını belirtti.
Vikingaleden Derneği Başkanı Peter Olausson, aradan bir yıl geçmesine rağmen ödeme yapılmadığını öne sürerek, "Sadece malzeme masrafını talep ediyoruz. Universal'ın 6 bin doları ödeyemeyecek durumda olmadığını biliyoruz. Kendimizi unutulmuş hissediyoruz." dedi.
Olausson, çekimler öncesinde gemide oluşabilecek tüm hasarların stüdyo tarafından karşılanacağı konusunda anlaşmaya varıldığını da savundu.
THE ODYSSEY GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI YAKALADI
Yaklaşık 250 milyon dolar bütçeyle çekilen The Odyssey, Homeros'un destanından uyarlanıyor ve Truva Savaşı'nın ardından Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu konu alıyor.
Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway ve Zendaya'nın rol aldığı film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda dünya genelinde 264 milyon dolar hasılat elde etti.
Glad av Gillberga, filmde Odysseus'un filosuna eşlik eden gemilerden biri olarak kullanılırken, ana gemi ise Norveç yapımı Draken Harald Hårfagre adlı Viking gemisi replikası oldu.
UNIVERSAL İDDİALARI REDDETTİ
Universal Pictures ise ödeme yapılmadığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.
Stüdyo sözcüsü yaptığı açıklamada, Glad av Gillberga ile ilgili tüm faturaların, onarım masrafları da dahil olmak üzere eksiksiz ödendiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca, "Stüdyo ve yapım ekibi, olası yanlış anlaşılmayı gidermek için dernekle iletişime geçti." ifadelerine yer verildi.