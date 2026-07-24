The Odyssey krizi. "264 milyon dolar kazandı, 6 bin dolarlık faturayı ödemedi"

Danimarka'da bulunan ve 1040 yılına ait olduğu tahmin edilen bir Viking gemisi enkazı örnek alınarak inşa edilen Glad av Gillberga, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Kanada'ya kadar sefer yapmış tarihi bir gemi replikası olarak biliniyor.

Dernek yönetimi, onarım çalışmalarında gönüllü emeği için herhangi bir ücret talep etmediklerini, yalnızca yaklaşık 6 bin dolarlık malzeme masrafını Universal'a faturalandırdıklarını belirtti.

Vikingaleden Derneği Başkanı Peter Olausson, aradan bir yıl geçmesine rağmen ödeme yapılmadığını öne sürerek, "Sadece malzeme masrafını talep ediyoruz. Universal'ın 6 bin doları ödeyemeyecek durumda olmadığını biliyoruz. Kendimizi unutulmuş hissediyoruz." dedi.

Olausson, çekimler öncesinde gemide oluşabilecek tüm hasarların stüdyo tarafından karşılanacağı konusunda anlaşmaya varıldığını da savundu.