TikTok tartışması cinayetle bitti. 17 yaşındaki genç öldürüldü
25.05.2026 23:49
Fransa’da 17 yaşındaki bir genç, TikTok’ta kendisini arkadaş olarak kabul etmeyen bir kız nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmanın ardından başka bir genci ölümcül şekilde bıçakladığını kabul etti.
Yerel savcı Jean-Michel Bladier pazartesi günü yaptığı açıklamada, zanlının Paris yakınlarındaki Meaux kentinde mahkemeye çıkarıldığını, “tasarlayarak cinayet” suçlamasıyla hakkında işlem yapıldığını ve perşembe günü görülecek yeni duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verildiğini söyledi.
Olay cumartesi günü Paris’in dışındaki Villevaude kasabasındaki bir kamp alanında meydana geldi. Savcıya göre olayların başlangıcında, şüphelinin bir kız tarafından TikTok’ta defalarca reddedilmesi yer aldı. Cumartesi günü şüpheli ile genç kız arasında hararetli bir telefon görüşmesi yaşandığı, görüşme sırasında kızın yakın arkadaşının 17 yaşındaki erkek arkadaşının telefonu alarak şüpheliyi kamp alanında kavga etmeye çağırdığı belirtildi.
Bladier, söz konusu gencin kamp alanında iki kişinin saldırısına uğradığını ve göğsünden aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Görgü tanıklarının teşhis ettiği 17 yaşındaki şüpheli, elindeki bıçak yarası nedeniyle başvurduğu Paris banliyösündeki bir hastanenin acil servisinde cumartesi gecesi gözaltına alındı. Şüpheli, yarayı kazayla kendisinin açtığını söyledi.
Savcı, zanlının ifadesinde kamp alanına “korkmadığını göstermek için” yanında bıçakla gittiğini anlattığını aktardı. Şüphelinin “kendini kaybettiğini” ve öldürme niyeti olmadığını söylediği belirtildi. Şüphelinin daha önce yaşça büyük bir akrabasına yönelik şiddet ve silah bulundurma suçlarından çocuk sabıka kaydının bulunduğu ifade edildi. Savcı ayrıca kamp alanında şüpheliyle birlikte olduğu değerlendirilen ve olayda suç ortağı olduğu düşünülen bir kişinin henüz tespit edilemediğini söyledi.