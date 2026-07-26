Tokayev Sibirya'da Putin'e seslendi: "Savaşı donduralım"
26.07.2026 13:34
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sibirya'nın Omsk kentinde düzenlenen Rusya-Kazakistan zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki savaşı durdurma ve çatışmaları dondurma çağrısı yaptı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı sonlandırma çağrısı yaptı.
Sibirya'nın Omsk kentinde düzenlenen Rusya-Kazakistan zirvesinde bir araya gelen iki liderin televizyonda yayımlanan görüşmesinde Tokayev, çatışmaların durdurulması gerektiğini vurguladı.
Putin'in yanında oturan Tokayev, "Çok yazık, genç insanlar ölüyor. Tüm bunların durdurulması gerekiyor" dedi.
Savaşın nedenlerinin "anlaşılmaz" olduğunu belirten Kazakistan lideri, çatışmaların dondurulması ve "özlemle beklenen barışa" doğru ilerlemeden önce İstanbul'daki müzakerelere geri dönülmesi önerisinde bulundu.
Moskova'nın müttefiki olan ancak Rusya'nın askeri harekatını hiçbir zaman onaylamayan Tokayev'in bu sözlerine karşılık Putin, savaşın "detayları" hakkında kendisini bilgilendireceğini söyledi.
Rus lider, daha önce defalarca Ukrayna'nın doğusunun geri kalanını güç kullanarak kontrol altına almayı hedeflediklerini açıklamıştı.
KARŞILIKLI SALDIRILARDA SİVİLLER HEDEF OLDU
Görüşmenin yapıldığı gün, Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik İHA saldırıları ve cephe hattındaki çatışmalar devam etti.
Rusya kontrolündeki Zaporijya bölgesinin Rusya tarafından atanan yöneticisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki Kirilovka kasabasında bir "turist kampını" hedef aldığını söyledi.
Balitskiy, saldırıda dördü çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin ise kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Rus yetkililer ayrıca, Herson bölgesinin kontrol ettikleri kısmında bir, Rusya sınırındaki köylerde ise iki kişinin Ukrayna saldırılarında öldüğünü açıkladı.
Ukrayna tarafı ise Rusya'nın saldırılarında ülkenin doğusu ve güneyinde beş kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın kuzeydoğudaki Sumi kentinde özel kargo şirketi Nova Poşta'ya ait bir tesisi vurması sonucu üç kişinin öldüğünü duyurdu.
Ukrayna Ulaştırma Bakanı Mikola Kalaşnik ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Odesa Limanı'ndan ayrılan ve yaklaşık 2 bin 800 ton mısır taşıyan sivil bir kargo gemisinin Rusya tarafından iki kez vurulduğunu kaydetti.
Kalaşnik, gemide çıkan yangının ardından yedi mürettebat ile bir Ukraynalı kılavuz kaptanın kurtarıldığını, ancak iki mürettebatın kaybolduğunu ekledi.
İHA TEHDİDİ RUSYA'NIN İÇ KESİMLERİNE ULAŞTI
Savaş alanından uzak noktalarda da Ukrayna İHA'ları hareketliliğe neden oldu.
Ural bölgesi şehirlerinden Yekaterinburg'da düzenlenen Rusya atletizm şampiyonası, İHA tehdidi nedeniyle durduruldu.
Aynı kentte, Rus e-ticaret devi Wildberries de İHA tehdidi sebebiyle personelini tahliye ettiğini ancak tesislerinde hasar meydana gelmediğini açıkladı. Wildberries tesisleri, son bir haftadır Ukrayna İHA'larının hedefi oluyordu.
Sibirya'nın Tümen bölgesi valisi, yerel bir petrol rafinerisinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktığını doğruladı.
Zelenski, Sibirya'daki rafineri saldırısını üstlenirken, Kirov bölgesindeki bir askeri fabrikayı da üst üste ikinci gün vurduklarını ilan etti.
Kirov yetkilileri, bir önceki gün düzenlenen saldırıda beş kişinin öldüğünü açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Rusya topraklarına, uzak bölgeler de dahil olmak üzere 300'den fazla İHA fırlattığını bildirdi.
Kiev yönetimi, bu misilleme saldırılarının amacının Moskova'nın savaş kabiliyetine zarar vermek ve Kremlin'i müzakereye zorlamak olduğunu belirtiyor.
Ukrayna İHA'larının yol açtığı yakıt sıkıntısı nedeniyle Rusya hükümeti, akaryakıt ihracatı yasağını yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı.