Tokayev Sibirya'da Putin'e seslendi: "Savaşı donduralım"

Görüşmenin yapıldığı gün, Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine yönelik İHA saldırıları ve cephe hattındaki çatışmalar devam etti.

Rusya kontrolündeki Zaporijya bölgesinin Rusya tarafından atanan yöneticisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki Kirilovka kasabasında bir "turist kampını" hedef aldığını söyledi.

Balitskiy, saldırıda dördü çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin ise kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Rus yetkililer ayrıca, Herson bölgesinin kontrol ettikleri kısmında bir, Rusya sınırındaki köylerde ise iki kişinin Ukrayna saldırılarında öldüğünü açıkladı.

Ukrayna tarafı ise Rusya'nın saldırılarında ülkenin doğusu ve güneyinde beş kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın kuzeydoğudaki Sumi kentinde özel kargo şirketi Nova Poşta'ya ait bir tesisi vurması sonucu üç kişinin öldüğünü duyurdu.

Ukrayna Ulaştırma Bakanı Mikola Kalaşnik ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Odesa Limanı'ndan ayrılan ve yaklaşık 2 bin 800 ton mısır taşıyan sivil bir kargo gemisinin Rusya tarafından iki kez vurulduğunu kaydetti.

Kalaşnik, gemide çıkan yangının ardından yedi mürettebat ile bir Ukraynalı kılavuz kaptanın kurtarıldığını, ancak iki mürettebatın kaybolduğunu ekledi.