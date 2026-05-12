Toplaması zor, ücreti düşük. Parfüm ve reçel yapımında kullanılıyor

Şam gülü yetiştiricisi Talal el-Abd da bölgede Şam gülü tarımının yaklaşık 7-8 yıl önce Şam kırsalı ve Doğu Guta’dan göç eden çiftçilerle birlikte yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Gül üretiminin nisan ayı ortalarında başlayıp yaklaşık yedi ay sürdüğünü belirten el-Abd, Şam gülünün reçel, bitki çayı, parfüm ve kozmetik ürünlerinde kullanıldığını ifade etti.

Üretim sürecinde mantar hastalıkları ve zararlı böceklerle mücadele ettiklerini anlatan el-Abd, artan üretimin değerlendirilebilmesi için özellikle gül yağı ve esans üretimine yönelik damıtma tesislerine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.