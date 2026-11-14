Toyota'nın ucuz spor otomobili küçülerek geri dönebilir
14.11.2026 14:53
İddiaya göre Toyota, 2015'te konsept olarak tanıttığı ancak üretime almadığı S-FR modelini, Japonya'nın küçük otomobil sınıfı kei-car kurallarına uygun şekilde yeniden geliştiriyor.
Japon otomotiv devi Toyota'nın 2015 yılında konsept olarak tanıttığı ancak seri üretime almadığı uygun fiyatlı spor otomobili S-FR'ı yeniden hayata geçirmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.
Japon otomotiv yayını Response'un haberine göre şirket, modeli Japonya'nın "kei-car" sınıfı kurallarına uygun, arkadan itişli küçük bir spor otomobil olarak üretmeyi planlıyor.
İddiaların doğru çıkması halinde seri üretim versiyonunun gelecek yıl veya 2027'de yollara çıkabileceği belirtiliyor.
Ancak Toyota ve olası teknik ortak olarak görülen Daihatsu, projeye ilişkin henüz resmi bir üretim onayı açıklamadı.
BOYUTLARI KÜÇÜLECEK, MOTORU 660 CC OLACAK
Yeni nesil S-FR'ın, maliyetleri ve boyutları sınırlamak amacıyla Japonya'daki kei-car yönetmeliklerine göre küçültüleceği ifade ediliyor.
Aracın gücünü 64 beygir üreten, turbo beslemeli 660 cc hacminde üç silindirli bir motordan alması bekleniyor.
Gücün yalnızca arka tekerleklere aktarılacağı modelde alıcılara beş ileri manuel veya CVT şanzıman seçenekleri sunulabileceği kaydediliyor.
Toyota'nın aracın ağırlığını, motor konumunu ve süspansiyon yapısını henüz açıklamamış olması nedeniyle yol tutuş özelliklerine dair kesin bir yorum yapılamıyor.
Koltuk düzeni konusunda da belirsizlik sürüyor.
İlk S-FR konsepti 2+2 düzeninde dört kişilik tasarlanmıştı, ancak yeni ölçülerin küçülmesi nedeniyle arka koltukların işlevsiz kalacağı ve iki kişilik bir kabinin daha mantıklı olacağı değerlendiriliyor.
DAİHATSU K-OPEN KONSEPTİYLE AYNI ÖLÇÜLER
Projenin en somut ipucu, yeni nesil Copen üzerinde çalışan Daihatsu cephesinden geliyor.
Daihatsu, 2025 Japan Mobility Show fuarında önden çekişli eski Copen'dan tamamen farklılaşan, arkadan itişli K-Open konseptini sergilemişti.
K-Open konsepti 3 bin 395 milimetre uzunluğa, bin 475 milimetre genişliğe, bin 230 milimetre yüksekliğe ve 2.265 milimetre aks mesafesine sahip.
850 kilogram ağırlığındaki bu konseptin ölçülerinin, yeni Toyota S-FR için değerlendirilen boyutlarla birebir örtüştüğü aktarılıyor.
Daihatsu ayrıca yalnızca sergi konseptiyle yetinmeyip, kei-car boyutlarında arkadan itişli bir spor otomobilin uygulanabilirliğini test etmek için yürüyen prototipler geliştirdi.
Ocak ayında Tokyo Auto Salon'da tanıtılan "K-Open Running Prototype 2" adlı ikinci prototipte, daha iyi ağırlık dağılımı sağlamak amacıyla motor biraz daha geriye alınarak ön-orta konuma yerleştirildi.
Şirket bu deneysel araçlarla paketleme çözümlerini, alçak ağırlık merkezini ve optimize edilmiş ağırlık dağılımını inceliyor.
İKİ MARKA AYNI PLATFORMU PAYLAŞABİLİR
Toyota ve Daihatsu'nun mühendislik paylaşımına gitmesi halinde, iki markanın aynı temel formülü farklı gövde tipleriyle sunabileceği öngörülüyor.
Bu senaryoda Daihatsu'nun Copen adını üstü açılan bir roadster olarak canlandırması, Toyota'nın ise S-FR'ı sabit tavanlı bir coupe olarak satışa sunması mümkün görünüyor.
Böylece iki marka tamamen ayrı geliştirme programlarına bütçe ayırmadan, tüketicilere uygun fiyatlı ve arkadan itişli iki farklı spor otomobil seçeneği sunabilecek.
2015'TA TANITILAN KONSEPT NEDEN RAFA KALKTI?
Toyota, orijinal S-FR konseptini ilk kez 2015 Tokyo Motor Show'da büyük performans otomobillerine hafif ve ucuz bir alternatif olarak tanıtmıştı.
3.990 milimetre uzunluğa, bin 695 milimetre genişliğe, bin 320 milimetre yüksekliğe ve 2 bin 480 milimetre aks mesafesine sahip olan 2015 konsepti, planlanan yeni versiyona göre çok daha büyüktü.
Ön-orta motor yerleşimine, arkadan itişli yapıya ve altı ileri manuel şanzımana sahip olan dört kişilik araç, yuvarlak farları ve geniş ızgarasıyla markanın eski Sports 800 modeline gönderme yapıyordu.
Ancak Toyota bu konsept için hiçbir zaman üretim izni vermedi ve model satışa çıkamayan konseptler listesinde kaldı.
GAZOO RACING VE SCION İHTİMALİ GÜNDEMDE
Spor otomobillerin giderek ağırlaştığı, pahalılaştığı ve karmaşıklaştığı bir dönemde, 660 cc motorlu ve manuel şanzımanlı arkadan itişli bir otomobil fikri klasik sürüş deneyimi arayanlar için dikkat çekici bulunuyor.
Diğer yandan, birbirine benzeyen ölçüler iki şirketin mekanik olarak bağlantılı araçlar geliştirdiğini tek başına kanıtlamıyor ve 2027 takvimine temkinli yaklaşılıyor.
S-FR'ın üretilmesi halinde markanın ürün gamında GR86, GR Yaris, GR Corolla, GR Celica, GR Supra, GR MR2 ve V8 motorlu yeni GR GT süper otomobilinin altında konumlanması bekleniyor.
Bağımsız bir markaya dönüşen Gazoo Racing'in ürün yelpazesini genişletmeyi hedefleyen Toyota'nın, tüm bu modelleri aynı anda üretmesinin ticari açıdan gerçekçi olmadığı değerlendiriliyor.
İdeal senaryoda sekiz GR logolu otomobilin yer alabileceği belirtilse de, yeniden canlandırılan Scion markasının S-FR için alternatif bir rozet seçeneği olabileceği de konuşuluyor.