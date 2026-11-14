Toyota'nın ucuz spor otomobili küçülerek geri dönebilir

Toyota ve Daihatsu'nun mühendislik paylaşımına gitmesi halinde, iki markanın aynı temel formülü farklı gövde tipleriyle sunabileceği öngörülüyor.

Bu senaryoda Daihatsu'nun Copen adını üstü açılan bir roadster olarak canlandırması, Toyota'nın ise S-FR'ı sabit tavanlı bir coupe olarak satışa sunması mümkün görünüyor.

Böylece iki marka tamamen ayrı geliştirme programlarına bütçe ayırmadan, tüketicilere uygun fiyatlı ve arkadan itişli iki farklı spor otomobil seçeneği sunabilecek.