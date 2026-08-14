Trump, ABD donanmasına eski sisteme dönme talimatı verdi: Maliyeti büyük olacak

Başkan Trump’ın yeni nesil fırlatma teknolojilerine yönelik hoşnutsuzluğu ilk başkanlık dönemine, 2017 yılına kadar uzanıyor. Mıknatıs tabanlı yeni sistemlerin buharlı mancınıkların sunduğu "güç ve güvenilirlikten yoksun" olduğunu savunan Trump, konuşmalarında sık sık eski teknolojinin daha elverişli olduğunu dile getiriyordu.

Ancak askeri uzmanlar ve teknoloji üreticileri karara temkinli yaklaşıyor. Kararın uygulanacağı ilk geminin, Ford sınıfının dördüncü üyesi olan USS Doris Miller olması planlanıyor. Sınıfın ilk üç gemisi olan USS Gerald R. Ford, USS John F. Kennedy ve USS Enterprise ise mevcut elektromanyetik sistemleriyle kalmaya devam edecek.

Sistemin üreticisi General Atomics firması tarafından yapılan açıklamada, USS Doris Miller üzerindeki mancınık ve yakalama donanımlarının imalatının yarı yarıya tamamlandığı vurgulandı. Şirket, tasarım sürecinin ortasında atılacak böyle bir adımın ciddi maliyet artışlarına, teslimat takviminde sarkmalara ve karmaşık mühendislik risklerine yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.