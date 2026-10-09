Trump "Bana verin" diyordu. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Beş üyeli komitenin dosya hazırlıklarını yürüten Norveç Nobel Komitesi Sekreteri Kristian Berg Harpviken, karar öncesinde yaptığı açıklamada, uluslararası düzendeki kırılmaları yakından izlediklerini dile getirdi.

Dünyanın ciddi bir çalkantıdan geçtiğini belirten Harpviken, "Neyi geride bıraktığımızı biliyoruz ancak bunun ne kadarının ve hangi biçimde hayatta kalacağını, gelecekte neyin ortaya çıkacağını kestiremiyoruz. Uluslararası alanda gördüğümüz bazı eğilimler, Nobel Barış Ödülü'nün tarihi boyunca savunduğu değerleri tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

Harpviken, komitenin Alfred Nobel'in 1895 tarihli vasiyetinde yer alan "uluslar arasında kardeşliğin ilerletilmesi, daimi orduların azaltılması veya kaldırılması ile barış kongrelerinin düzenlenmesi" ilkelerine bağlı kaldığını, geçiş sürecinde uluslararası işbirliğini güçlendirecek yeni kurumlara ve girişimlere öncelik verdiğini kaydetti.