Trump "Bunlar hayati ürünler" demişti. 3 milyar dolar yatıracaklar

Enerji Bakanlığı da cuma günü madencilik alanındaki kariyer imkanlarını tanıtmak ve daha fazla öğrencinin bu alana yönelmesini teşvik etmek amacıyla ABD'deki akredite 14 madencilik okulunun temsilcilerini ağırladı.

Bakanlık, eğitim programlarını desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe desteği sağlandığını ve ülke genelindeki üniversitelerden mezun olan madencilikle ilgili öğrenci sayısını iki yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Enerji Bakan Yardımcısı Audrey Robertson, "Millet olarak en parlak öğrencilerimize bu sektöre katılma fırsatını nasıl sunmak istediğimize dair bazı sistemsel değişiklikler üzerinde çalışmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon ayrıca ABD'deki üç madencilik okulunda yürütülen 80 milyon dolar tutarındaki projeyi finanse edeceğini bildirdi. Yetkililer, Çin'in küresel maden üretimindeki hakimiyetinde geniş madencilik üniversitesi ağının kilit bir avantaj oluşturduğuna dikkati çekiyor.

Trump, göreve dönmesinden bu yana 12 milyar dolarlık stratejik maden stoku oluşturdu, ABD madenlerini ve işleme tesislerini geliştiren şirketlere doğrudan sermaye yatırımlarını destekledi ve savunma yüklenicilerinin Çin'den gelen tedariğe olan bağımlılığını sınırlamaya çalıştı.

Yönetim, Pekin'in birçok stratejik madenin çıkarılması ve işlenmesinde hakim konuma gelmesine yol açan onlarca yıllık Çin yatırımlarına karşı devlet desteğinin gerekli olduğunu savunuyor.

Avustralya hükümeti cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde bir skandiyum madeni geliştiren Sunrise Energy Metals şirketine verdiği krediyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Avustralya Kaynaklar Bakanı Madeleine King yaptığı yazılı açıklamada, "Sunrise Skandiyum Projesi, havacılık, savunma ve temiz enerji alanında hayati bir dizi uygulamaya sahip olan, bilinen en büyük ve en yüksek kalitedeki skandiyum kaynağına ev sahipliği yapıyor" ifadesini kullandı.