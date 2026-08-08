Trump "Bunlar hayati ürünler" demişti. 3 milyar dolar yatıracaklar
08.08.2026 14:25
ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimi artırmak, ulusal güvenliği pekiştirmek ve sanayi politikasını desteklemek amacıyla kritik maden ve batarya projelerine 3 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurdu.
ABD hükümeti, yerli üretimi artırma, ulusal güvenliği pekiştirme ve sanayi politikasını destekleme adımları kapsamında kritik maden ve batarya projelerine 3 milyar dolar yatırım yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Dışişleri Bakanlığında madencilik sektörünü desteklemek amacıyla düzenlenen ve 200'den fazla maden şirketi yöneticisi, eğitimci, yatırımcı ile siyasetçinin katıldığı yuvarlak masa toplantısında konuştu.
Sektörün son yıllarda Washington'dan yeterince ilgi görmediğini söyleyen Trump, "Amerika'nın dünyanın madencilik süper gücü olarak hak ettiği yeri yeniden kazanıyoruz" dedi.
Konuşmasında bir dizi yatırımı duyuran Trump, lityum iyon batarya parçaları üreten Sila Nanotechnologies şirketine Savunma Bakanlığının Stratejik Sermaye Ofisi (OSC) tarafından 1,4 milyar dolarlık koşullu kredi sağlanacağını açıkladı.
OSC ayrıca skandiyum madenciliği yapan Sunrise Energy Metals şirketine 400 milyon dolar, mıknatıs geliştiricisi Niron Magnetics şirketine ise 150 milyon dolar tutarında koşullu kredi tahsis etti.
ABD İhracat-İthalat Bankası (EXIM Bank) da Westwater Resources, Global Advanced Metals ve 5E Advanced Materials şirketlerine toplam 58 milyon dolar kredi verecek.
Kritik madenlerin Amerikan gücünün ham maddesi olduğunu belirten Trump, "Bu madenler gelişmiş silahlardan otomobillere kadar her şeye güç veriyor. Bu hayati ürünlerin tam burada, ABD'de çıkarılmasını, arıtılmasını ve üretilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Açıklama sırasında İçişleri Bakanı Doug Burgum, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilisi David Copley de hazır bulundu.
SİLAH STOKLARINDAKİ ERİME MADEN TALEBİNİ ARTIRIYOR
Açıklanan yatırım hamlesi, Beyaz Saray'ın İran ile yaşanan çatışmalar sırasında azalan silah stoklarını yeniden doldurma ve ABD'nin Çin tedarik zincirlerine olan bağımlılığını azaltma ihtiyacından kaynaklanıyor.
Toplantıya katılan bazı yöneticiler Trump'a hediyeler sundu.
Derin deniz madenciliği firması American Ocean Minerals'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tom Albanese, pasifik deniz tabanından çıkarmayı hedefledikleri bir maden yumrusunun altın kaplama kopyasını Trump'a verdi.
Trump geçen yıl, Birleşmiş Milletler destekli Uluslararası Deniz Tabanı Otoritesini baypas edebileceğini ve uluslararası deniz tabanı madenciliği ruhsatlarını kendisinin verebileceğini söylemişti.
Pentagon tarafından finansal olarak desteklenen nadir toprak elementleri firması MP Materials'ın CEO'su Jim Litinsky ise şirketin Teksas'taki tesisinde General Motors için üretilen mıknatısları Trump'a takdim etti.
Etkinliğe katılan diğer isimler arasında ABD'nin en büyük lityum madenini inşa eden Lithium Americas, savunma yüklenicisi Lockheed Martin'e tedarik sağlamak üzere skandiyum madeni kuran NioCorp ve haziran ayında OSC'den 725 milyon dolarlık koşullu kredi alan Energy Fuels yöneticileri yer aldı.
ABD kuvvetleri, beş aydır süren İran savaşı boyunca yüksek miktarda hassas güdümlü füze ve hava savunma önleme füzesi kullandı.
Savunma yetkilileri ile milletvekilleri, mevcut üretim kısıtlamaları göz önüne alındığında bazı stokların yeniden doldurulmasının yıllar alabileceği uyarısında bulundu.
Pentagon yetkilileri ve savunma şirketlerine göre; nadir toprak elementleri, tungsteni germanyum ve skandiyum gibi madenlerin tedariki; hassas güdümlü füzelerin, savaş uçaklarının, zırhlı araçların, kızılötesi sensörlerin ve diğer gelişmiş silah sistemlerinin üretimi için hayati önem taşıyor.
MADENCİLİK OKULLARINA FON DESTEĞİ
Enerji Bakanlığı da cuma günü madencilik alanındaki kariyer imkanlarını tanıtmak ve daha fazla öğrencinin bu alana yönelmesini teşvik etmek amacıyla ABD'deki akredite 14 madencilik okulunun temsilcilerini ağırladı.
Bakanlık, eğitim programlarını desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe desteği sağlandığını ve ülke genelindeki üniversitelerden mezun olan madencilikle ilgili öğrenci sayısını iki yıl içinde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.
Enerji Bakan Yardımcısı Audrey Robertson, "Millet olarak en parlak öğrencilerimize bu sektöre katılma fırsatını nasıl sunmak istediğimize dair bazı sistemsel değişiklikler üzerinde çalışmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Pentagon ayrıca ABD'deki üç madencilik okulunda yürütülen 80 milyon dolar tutarındaki projeyi finanse edeceğini bildirdi. Yetkililer, Çin'in küresel maden üretimindeki hakimiyetinde geniş madencilik üniversitesi ağının kilit bir avantaj oluşturduğuna dikkati çekiyor.
Trump, göreve dönmesinden bu yana 12 milyar dolarlık stratejik maden stoku oluşturdu, ABD madenlerini ve işleme tesislerini geliştiren şirketlere doğrudan sermaye yatırımlarını destekledi ve savunma yüklenicilerinin Çin'den gelen tedariğe olan bağımlılığını sınırlamaya çalıştı.
Yönetim, Pekin'in birçok stratejik madenin çıkarılması ve işlenmesinde hakim konuma gelmesine yol açan onlarca yıllık Çin yatırımlarına karşı devlet desteğinin gerekli olduğunu savunuyor.
Avustralya hükümeti cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde bir skandiyum madeni geliştiren Sunrise Energy Metals şirketine verdiği krediyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Avustralya Kaynaklar Bakanı Madeleine King yaptığı yazılı açıklamada, "Sunrise Skandiyum Projesi, havacılık, savunma ve temiz enerji alanında hayati bir dizi uygulamaya sahip olan, bilinen en büyük ve en yüksek kalitedeki skandiyum kaynağına ev sahipliği yapıyor" ifadesini kullandı.