Trump canlı yayında idam planından son anda vazgeçti
16.10.2026 09:37
Son Güncelleme: 16.10.2026 09:37
ABD Başkanı Donald Trump, 13 askeri öldüren Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek infaz edilmesini canlı yayında aktarma planını tepkilerin ardından iptal etti.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in, 13 askeri öldüren eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek infaz edilmesini canlı yayında yayımlama tasarısı doğrudan Başkan Donald Trump tarafından engellendi.
Kendi partisinden, dini liderlerden ve kamuoyundan gelen tepkilerin ardından devreye giren Trump, dün yayımladığı mesajla canlı yayın planını iptal ettiğini ancak idamın takvime uygun şekilde gerçekleşeceğini açıkladı.
Nidal Hasan isimli eski binbaşının 3 Aralık günü Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde kurşuna dizilmesi planlanıyordu.
Saldırının 2009 yılında gerçekleştiği aynı üste yapılacak infazın kamuoyuna açık şekilde canlı aktarılması önerisi, Trump ile en yakın müttefiklerinden biri sayılan Savunma Bakanı Hegseth arasındaki ilk büyük kamuoyu ayrışması olarak kayıtlara geçti.
CANLI YAYIN TEPKİLERİN ARDINDAN İPTAL EDİLDİ
Adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Trump ve danışmanlarının bu canlı yayın planından önceden haberleri olmadığını belirtti.
Trump ise sosyal medya paylaşımında, canlı yayının caydırıcı bir etki yaratabileceğini ancak toplumun bunu izlemek istemediğini ifade etti:
"İnfazın herkesin göreceği şekilde yayımlanması, Amerika'nın teröristlerle ve Hasan gibi pisliklerle nasıl başa çıktığını dünyanın görmesi açısından güçlü bir caydırıcı olabilirdi. Fakat çok sayıda iyi ve iyi niyetli insan onun ölümünü canlı yayından ya da başka bir görsel araçtan izlemek istemiyor. Kendisi planlandığı gibi kurşuna dizilerek öldürülecek ancak bu olay canlı yayımlanmayacak."
ABD'deki standart infaz kuralları uyarınca, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri istemeleri halinde infazı yerinde bizzat izleyebilecek.
KENDİ PARTİSİ VE KİLİSEDEN TRUMP'A PEŞ PEŞE İTİRAZLAR GELDİ
Canlı yayın fikrine karşı oluşan tepki cephesinde Cumhuriyetçi siyasetçiler ve dini liderler başı çekti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de dahil olmak üzere bazı Cumhuriyetçiler çekincelerini veya açık kınamalarını dile getirirken, kamuoyu yoklamaları da Amerikan halkının çoğunluğunun canlı yayına karşı olduğunu ortaya koydu.
ABD ordusundaki Katolik personelin dini rehberliğini yürüten Başpiskopos Timothy Broglio tasarıya itiraz etti; Papa Leo ise idam cezasını her biçimiyle kınadı.
Kararın ardından Utah'ı temsil eden Cumhuriyetçi Senatör John Curtis iptalin "doğru bir adım" olduğunu söylerken, Massachusetts'ten Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Richard Neal ilk planı "vicdani muhakemenin ve temel insanlık onurunun ağır bir başarısızlığı" diye tanımladı.
Hasan'ın avukatına ise konuya ilişkin yorum için ulaşılamadı; 3 Aralık'taki tarihin yeni yasal itirazlarla ertelenip ertelenmeyeceği henüz bilinmiyor.
PENTAGON GÖRÜŞ AYRILIĞI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ
Yaşanan çatlak, Hegseth'in siyasi geleceğine dair soru işaretleri oluştursa da Pentagon iki ismin tam bir uyum içinde çalıştığını savunuyor.
Savaş Bakanlığı Başsözcüsü Sean Parnell, Trump'ın kararı Truth Social platformunda paylaşmadan önce Hegseth ile görüştüğünü belirterek, "Bakan, Başkan'ın kararını destekliyor ve tamamen aynı doğrultudalar" açıklamasını yaptı.
Hegseth daha önce canlı yayını, insanların "bu tür eylemlerin ciddi sonuçları olduğunu" anlaması gerektiği teziyle savunmuştu.
Öte yandan eski bir ordu psikiyatristi olan Hasan, askeri mahkeme jürisi tarafından askeri tesiste silahsız 13 askeri planlayarak öldürmek ve 32 kişiyi yaralamaktan suçlu bulunmuştu.
Olay sırasında güvenlik güçleri tarafından vurulan Hasan, belden aşağısı felç kaldığı için tekerlekli sandalye kullanıyor.
Ülkede idam cezası tartışmaları, geçen ay Tennessee eyaletinde cinayet hükümlüsü Christa Pike'ın iki ölümcül enjeksiyon denemesinden ağır yaralı kurtulup hastaneye kaldırılmasıyla halihazırda yoğunlaşmıştı.