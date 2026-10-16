Trump canlı yayında idam planından son anda vazgeçti

Canlı yayın fikrine karşı oluşan tepki cephesinde Cumhuriyetçi siyasetçiler ve dini liderler başı çekti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de dahil olmak üzere bazı Cumhuriyetçiler çekincelerini veya açık kınamalarını dile getirirken, kamuoyu yoklamaları da Amerikan halkının çoğunluğunun canlı yayına karşı olduğunu ortaya koydu.

ABD ordusundaki Katolik personelin dini rehberliğini yürüten Başpiskopos Timothy Broglio tasarıya itiraz etti; Papa Leo ise idam cezasını her biçimiyle kınadı.

Kararın ardından Utah'ı temsil eden Cumhuriyetçi Senatör John Curtis iptalin "doğru bir adım" olduğunu söylerken, Massachusetts'ten Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Richard Neal ilk planı "vicdani muhakemenin ve temel insanlık onurunun ağır bir başarısızlığı" diye tanımladı.

Hasan'ın avukatına ise konuya ilişkin yorum için ulaşılamadı; 3 Aralık'taki tarihin yeni yasal itirazlarla ertelenip ertelenmeyeceği henüz bilinmiyor.