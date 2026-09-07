Trump dizinin yeni bölümünden önce paylaştı. Bu kez kendini çizgi roman kahramanı yaptı
07.09.2026 10:59
Son Güncelleme: 07.09.2026 11:02
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ı yapay zekayla Yeşil Fener kılığında sundu. Paylaşımın "Lanterns" dizisinin yeni bölümünden hemen önce yapılması dikkati çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajlarla gündemde.
Trump, ilk olarak Truth Social platformundaki hesabından arka planda Dünya'nın ve bir Amerikan bayrağının yer aldığı yakın çekim bir Ay fotoğrafı paylaştı. Görselin üzerine "Ay bizimdir" ifadesini ekledi.
Trump, bir diğer paylaşımında ise ABD Uzay Kuvvetleri için hazırlanan resmi hizmet üniformasını tanıttı.
Gri ve siyah renk tonlarının öne çıktığı tasarımda füme rengi yakalı ceket, aynı renkte pantolon, siyah kemer, siyah botlar ve uyumlu bir şapka yer alıyor.
Tasarıma eşlik eden tanıtım kartında, kıyafetin "Yıldız Gemisi Askerleri (Starship Troopers) üniformasının disiplininden ve işlevselliğinden esinlendiği" ve "Uzay Sahasının Muhafızları" adına modernize edildiği aktarıldı.
BEYAZ SARAY, TRUMP'I YEŞİL FENER KILIĞINDA GÖSTERDİ
Uzay temalı mesajların akabinde Beyaz Saray, yapay zekayla üretilen ve Trump'ı Yeşil Fener (Green Lantern) kılığında gösteren bir video paylaştı.
Kısa sürede yayılan videoda Trump, parıldayan yeşil bir güç yüzüğü takıyor; bu yüzüğün yaydığı ışığı göç ve Amerikan imalat sektörüne dair sahnelerde yönlendiriyor.
Sekansların birinde Trump, üzerinde "Amerikan İmalatı" yazan sanayi tesislerine tepeden bakan kayalık bir tepede duruyor.
Beyaz Saray yönetimi, videonun açıklama metnine DC Comics evrenindeki süper kahramanın yeminini ekledi:
"En aydınlık günde, en karanlık gecede, hiçbir kötülük kaçamaz gözümden. Kötülüğün gücüne tapanlar sakınsın gücümden… Yeşil Fener'in ışığından!"
Bu paylaşımın, “Lanterns” ismiyle yayınlanan dizinin yeni bölümünden hemen önce yapılması dikkati çekti.
YEŞİL FENER NEDİR?
DC Comics çizgi roman evreninde Yeşil Fener unvanı, hayal edebildikleri her şeyi yaratabilen kudretli yüzükler kullanan çeşitli karakterlere veriliyor.
Çizgi romanlarda yer alan Yeşil Fener Birliği; Oa gezegenindeki ölümsüz Evrenin Muhafızları tarafından yönetilen, galaksiler arası bir kolluk kuvveti ve barış gücü teşkilatı niteliği taşıyor.
Birlik üyelerinin saf irade gücüyle çalışan yüzükleri, kullanıcının uçmasını, uzay boşluğunda hayatta kalmasını ve katı yeşil enerjiden cisimler üretmesini sağlıyor.
Evren 3 bin 600 sektöre ayrılmış durumda ve farklı üyeler belirli bölgelerin güvenliğini sağlamakla görevlendiriliyor.
En bilinen Yeşil Fenerler arasında 1940 yılında yaratılan, gücünü kozmik birlik yerine sihirli bir yüzük ve mistik fenerden alan ilk Altın Çağ kahramanı Alan Scott yer alıyor.
Bir diğer önemli figür, ölmekte olan uzaylı Abin Sur'dan yüzüğü devralarak Yeşil Fener Birliği'nin en ikonik insan üyesi haline gelen Hava Kuvvetleri test pilotu Hal Jordan oldu.
Disiplinli bir eski deniz piyadesi ve mimar olan John Stewart da Adalet Birliği (Justice League) üyesi ve saha lideri olarak öne çıkıyor.
Çizgi roman evrenindeki diğer insan Yeşil Fener üyeleri arasında Guy Gardner, Kyle Rayner, Simon Baz ve Jessica Cruz var.