Trump dizinin yeni bölümünden önce paylaştı. Bu kez kendini çizgi roman kahramanı yaptı

DC Comics çizgi roman evreninde Yeşil Fener unvanı, hayal edebildikleri her şeyi yaratabilen kudretli yüzükler kullanan çeşitli karakterlere veriliyor.

Çizgi romanlarda yer alan Yeşil Fener Birliği; Oa gezegenindeki ölümsüz Evrenin Muhafızları tarafından yönetilen, galaksiler arası bir kolluk kuvveti ve barış gücü teşkilatı niteliği taşıyor.

Birlik üyelerinin saf irade gücüyle çalışan yüzükleri, kullanıcının uçmasını, uzay boşluğunda hayatta kalmasını ve katı yeşil enerjiden cisimler üretmesini sağlıyor.

Evren 3 bin 600 sektöre ayrılmış durumda ve farklı üyeler belirli bölgelerin güvenliğini sağlamakla görevlendiriliyor.

En bilinen Yeşil Fenerler arasında 1940 yılında yaratılan, gücünü kozmik birlik yerine sihirli bir yüzük ve mistik fenerden alan ilk Altın Çağ kahramanı Alan Scott yer alıyor.

Bir diğer önemli figür, ölmekte olan uzaylı Abin Sur'dan yüzüğü devralarak Yeşil Fener Birliği'nin en ikonik insan üyesi haline gelen Hava Kuvvetleri test pilotu Hal Jordan oldu.

Disiplinli bir eski deniz piyadesi ve mimar olan John Stewart da Adalet Birliği (Justice League) üyesi ve saha lideri olarak öne çıkıyor.

Çizgi roman evrenindeki diğer insan Yeşil Fener üyeleri arasında Guy Gardner, Kyle Rayner, Simon Baz ve Jessica Cruz var.