Trump, FIFA Başkanı Infantino'yu BM'ye istiyor. Maaş 14 kat daha az
22.07.2026 10:50
Son Güncelleme: 22.07.2026 11:05
ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bir sonraki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmasını istiyor. Infantino'nun FIFA'da yıllık yaklaşık 6 milyon dolar kazandığı, BM Genel Sekreteri'nin yıllık maaşının ise yaklaşık 418 bin dolar seviyesinde kaldığı belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Birleşmiş Milletler'in (BM) bir sonraki genel sekreteri olmasını hedefliyor.
New York Post gazetesinin ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, bu kritik görev için İsviçre doğumlu futbol yöneticisini düşünüyor.
Trump ve Infantino; ABD, Kanada ile Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası hazırlıkları ve organizasyon süreçlerinde yakın bir ilişki kurdu.
İsviçreli futbol yöneticisi, bu dönemde Trump ile sık sık yan yana geldi ve aralık ayında kendisine FIFA'nın ilk Barış Ödülü'nü sundu.
Başkan'a yakın bir kaynak, New York Post'a yaptığı açıklamada Trump'ın 56 yaşındaki Infantino'nun uluslararası toplumda saygı gördüğüne ve insanları bir araya getirmek adına özel bir yeteneğe sahip olduğuna inandığını belirtti.
BM'nin Portekizli Genel Sekreteri António Guterres'in görev süresinin aralık ayı sonunda dolmasıyla birlikte kurumun bu yıl yeni bir lider seçmesi bekleniyor.
Infantino'nun bu göreve gelebilmesi için öncelikle ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın veto hakkına sahip olduğu 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin tavsiye kararını alması gerekiyor.
Adaylığın resmiyet kazanması için ardından BM Genel Kurulu tarafından onaylanması şart koşuluyor.
Infantino'nun bu görevi isteyip istemediği veya Trump'ın bu fikri kendisiyle ne kadar kapsamlı bir şekilde görüştüğü netlik kazanmış değil.
Sürece hakim bir kaynağın zayıf olarak tanımladığı aday listesinde Trump'ın bir fırsat gördüğü aktarılıyor. Muhtemel adaylar arasında Şili eski Başkanı Michelle Bachelet ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Arjantinli Rafael Grossi öne çıkıyor.
Bachelet'nin Washington'ın muhalefetiyle karşılaşabileceği, Grossi'nin ise Arjantin ile Birleşik Krallık arasındaki Falkland Adaları anlaşmazlığı nedeniyle İngiltere'nin direnciyle yüzleşebileceği kaydediliyor.
BM'nin gayriresmi bölgesel rotasyon ilkeleri uyarınca bir sonraki genel sekreterin Latin Amerika veya Karayipler'den çıkması bekleniyordu. Bu bölgeden en son 1982 ile 1991 yılları arasında Perulu diplomat Javier Pérez de Cuéllar genel sekreterlik görevini üstlenmişti.
Ancak kaynaklar, bu geleneğin Infantino'nun yarışa girmesini kesin olarak engellemeyeceğini ve kendisinin birden fazla ülkeden aday gösterilme imkanının bulunduğunu bildirdi.
Trump'ın küresel ortaklıklardan sorumlu özel temsilcisi olarak görev yapan İtalyan-Amerikalı iş insanı Paolo Zampolli, bu düşünceyi destekleyerek Infantino'nun BM'ye yeni bir enerji getirebileceğini ifade etti.
Infantino'nun kişisel arkadaşı olan ve geçmişte Dominika'nın BM elçiliğini yürüten Zampolli, FIFA'yı yönetmek ile BM'yi yönetmek arasında benzerlikler bulunduğunu savundu.
BM'nin 193 üye devleti bulunurken FIFA 211 ulusal futbol federasyonunu temsil ediyor.
BM'nin gayriresmi bölgesel rotasyon ilkeleri uyarınca bir sonraki genel sekreterin Latin Amerika veya Karayipler'den çıkması bekleniyordu. Bu bölgeden en son 1982 ile 1991 yılları arasında Perulu diplomat Javier Pérez de Cuéllar genel sekreterlik görevini üstlenmişti.
Ancak kaynaklar, bu geleneğin Infantino'nun yarışa girmesini kesin olarak engellemeyeceğini ve kendisinin birden fazla ülkeden aday gösterilme imkanının bulunduğunu bildirdi.
Trump'ın küresel ortaklıklardan sorumlu özel temsilcisi olarak görev yapan İtalyan asıllı Amerikalı iş insanı Paolo Zampolli, bu düşünceyi destekleyerek Infantino'nun BM'ye yeni bir enerji getirebileceğini ifade etti.
Infantino'nun kişisel arkadaşı olan ve geçmişte Dominika'nın BM elçiliğini yürüten Zampolli, FIFA'yı yönetmek ile BM'yi yönetmek arasında benzerlikler bulunduğunu savundu.
BM'nin 193 üye devleti bulunurken FIFA 211 ulusal futbol federasyonunu temsil ediyor.
Zampolli, Infantino'nun geçmişteki çalışmalarının rekabet halindeki uluslararası çıkarları yönetebildiğini, sporu özellikle genç ve dezavantajlı nüfuslar arasında bir köprü olarak kullanabileceğini gösterdiğini ekledi.
Trump, BM'yi büyük uluslararası çatışmaları çözmekte yetersiz kaldığı gerekçesiyle defalarca eleştirdi.
Göreve dönmesinden bu yana ABD'nin kuruma yaptığı maddi katkıları kesen Trump; Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin de aralarında yer aldığı bazı bağlı kuruluşlardan çekilme kararı aldı.
Trump ayrıca ABD liderliğinde bir Barış Kurulu oluşturarak BM'ye rakip bir yapı kurduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı; ancak bu iddiaları reddederek BM'nin daha aktif bir kurum haline gelmesini temenni ettiğini bildirdi.
Gelecek yılın mart ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde Infantino, FIFA başkanlığı için yeniden adaylığını açıklamış durumda.
Infantino'nun FIFA'da yıllık yaklaşık 6 milyon dolar kazandığı, BM Genel Sekreteri'nin yıllık maaşının ise yaklaşık 418 bin dolar seviyesinde kaldığı belirtiliyor.