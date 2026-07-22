Trump, FIFA Başkanı Infantino'yu BM'ye istiyor. Maaş 14 kat daha az

BM'nin Portekizli Genel Sekreteri António Guterres'in görev süresinin aralık ayı sonunda dolmasıyla birlikte kurumun bu yıl yeni bir lider seçmesi bekleniyor.

Infantino'nun bu göreve gelebilmesi için öncelikle ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın veto hakkına sahip olduğu 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin tavsiye kararını alması gerekiyor.

Adaylığın resmiyet kazanması için ardından BM Genel Kurulu tarafından onaylanması şart koşuluyor.

Infantino'nun bu görevi isteyip istemediği veya Trump'ın bu fikri kendisiyle ne kadar kapsamlı bir şekilde görüştüğü netlik kazanmış değil.

Sürece hakim bir kaynağın zayıf olarak tanımladığı aday listesinde Trump'ın bir fırsat gördüğü aktarılıyor. Muhtemel adaylar arasında Şili eski Başkanı Michelle Bachelet ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Arjantinli Rafael Grossi öne çıkıyor.

Bachelet'nin Washington'ın muhalefetiyle karşılaşabileceği, Grossi'nin ise Arjantin ile Birleşik Krallık arasındaki Falkland Adaları anlaşmazlığı nedeniyle İngiltere'nin direnciyle yüzleşebileceği kaydediliyor.