Trump gizlice uçak değiştirirken iki kabine üyesini Air Force One'da bırakmış

10 Ağustos Pazartesi gecesi gazetecilere açıklama yapan Trump, yanıltma kararının ABD ordusu ve Gizli Servis tarafından alındığını belirterek, yetkililerin kendisinin "farklı bir uçakla gitmesini istediklerini" söyledi.

Güvenlik tehdidinin niteliği netleşmezken Trump ayrıntı vermeyerek sadece "çok sayıda tehdit aldığını" ve "önemli bir başkanın karşı karşıya kaldığı birçok tehdit bulunduğunu" ifade etti.

Kabine sekreterlerinin, diğer yetkililerin ve uçaktaki Hava Kuvvetleri personelinin operasyon hakkında ne bildiği belirsizliğini koruyor.

Uçaktaki basın mensupları bir aldatmaca uçuşunda yer aldıklarının farkında olmadıklarını bildirdi.

Ayrıca Rubio, Bessent, diğer personel ve gazetecilerin Ankara yolculuğu sırasında ne tür bir risk altında bulundukları henüz bilinmiyor.