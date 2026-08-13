Trump gizlice uçak değiştirirken iki kabine üyesini yem olarak bırakmış
13.08.2026 09:27
Son Güncelleme: 13.08.2026 09:46
ABD medyası, Başkan Trump'ın Ankara'da güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirdiği olayda, iki bakanının da yem uçakta kaldığını bildirdi.
CBS News'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında Türkiye'de gizlice başka bir araca geçmesi üzerine kabinesinden iki üye ilk uçakta kaldı.
Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent, İran kaynaklı güvenlik endişeleri sebebiyle Trump'ın kendisi için tahsis edilen ayrı bir uçağa aktarılması sonrasında, Air Force One olduğu değerlendirilen ilk uçakta yolculuklarını sürdürdü.
Trump, 8 Temmuz tarihinde Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken yetkililer ve basın mensuplarıyla birlikte Air Force One'a bindi.
Trump daha sonra gizlice askeri bir uçağa götürülmek üzere bir yemek kamyonuna saklandı.
"Air Force One" unvanı başkanın bulunduğu her uçak için kullanılsa da bu olayda ilk uçak orijinal çağrı kodunu koruyarak yem işlevi gördü.
Rubio ve Bessent, Trump'a bir zarar gelmesi halinde yönetimdeki halefiyet sırasını muhafaza etmek amacıyla ilk uçakta bırakıldı.
Amerikan devletinde başkanın ölmesi veya görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde görevi sırasıyla Başkan Yardımcısı JD Vance, Temsilciler Meclisi Başkanı, Senato Geçici Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Hazine Bakanı devralıyor.
Air Force One olarak adlandırılan ilk uçakta kalan diğer isimler arasında Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung yer aldı.
ABD medyasındaki haberlere göre, Trump'ı Ankara'dan çıkaran ikinci uçakta ise Savaş Bakanı Pete Hegseth bulundu.
10 Ağustos Pazartesi gecesi gazetecilere açıklama yapan Trump, yanıltma kararının ABD ordusu ve Gizli Servis tarafından alındığını belirterek, yetkililerin kendisinin "farklı bir uçakla gitmesini istediklerini" söyledi.
Güvenlik tehdidinin niteliği netleşmezken Trump ayrıntı vermeyerek sadece "çok sayıda tehdit aldığını" ve "önemli bir başkanın karşı karşıya kaldığı birçok tehdit bulunduğunu" ifade etti.
Kabine sekreterlerinin, diğer yetkililerin ve uçaktaki Hava Kuvvetleri personelinin operasyon hakkında ne bildiği belirsizliğini koruyor.
Uçaktaki basın mensupları bir aldatmaca uçuşunda yer aldıklarının farkında olmadıklarını bildirdi.
Ayrıca Rubio, Bessent, diğer personel ve gazetecilerin Ankara yolculuğu sırasında ne tür bir risk altında bulundukları henüz bilinmiyor.
Gizli Servis personelinin bu tür yanıltma yöntemlerine sıklıkla başvurduğu biliniyor. Başkanın ağır zırhlı limuzininin ve helikopterlerinin birebir aynı versiyonları intikal sırasında sık sık yer değiştiriyor.
Yüksek riskli yurtdışı seyahatlerinde uygulanan kapsamlı operasyonlarda genellikle Air Force One'daki gazetecilere bilgi veriliyor ve hareketleri anlık olarak bildirmemeleri isteniyor.
Benzer bir olay Mart 2000'de yaşanmıştı. Dönemin Başkanı Bill Clinton, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a Air Force One renklerini taşıyan sahte bir uçağın ardından, üzerinde işaret bulunmayan özel bir jetle inmişti.
O dönem Beyaz Saray Muhabirleri Birliği Başkanı olan USA Today muhabiri Susan Page, Beyaz Saray'ın seyahat öncesinde kendisini sahte uçak kullanımı dahil olağanüstü güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirdiğini bu hafta ilk kez açıkladı.
Page, Washington Post'a verdiği demeçte, risklerin Başkan Clinton'ın yanı sıra geziyi izleyen gazetecileri de kapsadığını belirtti.