Trump harita paylaştı, eyaletin ismini değiştirdi
07.09.2026 10:41
ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adını "New America" olarak değiştiren bir harita paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki hesabından New Mexico eyaletinin adının "New America" (Yeni Amerika) olarak değiştirilmesini öneren bir harita görseli paylaştı.
Beyaz Saray'ın da X platformunda yeniden yayınladığı görselde, eyalet sınırları içindeki "Mexico" sözcüğünün kırmızı bir çizgiyle çizildiği ve yerine "America" yazıldığı görülüyor.
Görsel herhangi bir açıklama içermezken, Beyaz Saray New Mexico eyaletinin adının değiştirilmesine yönelik resmi bir girişim duyurmadı.
EYALET YÖNETİMİ TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan Demokrat Partili New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Trump'ın paylaşımına tepki göstererek ABD Başkanı'nı halkın dikkatini başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı.
Grisham, eyaletin adının hiçbir şekilde tartışmaya açık olmadığını vurguladı.
Grisham, X hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:
“Başkan, İran'daki felaket savaşından Amerikalıların dikkatini uzaklaştırmaya çalışırken benzin fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Beyaz Saray haritaları boyamakla vakit kaybederken, Nuevo México asıl işini yapmayı sürdürüyor.”
Eyaleti temsil eden Demokrat Senatör Martin Heinrich de paylaşıma karşı çıkarak X hesabında, "Her zaman gerçek adlarıyla anacağım üç şey var: Meksika Körfezi, Ontario Gölü ve New Mexico" mesajını paylaştı.
Kızılderili İşleri Bürosunun eyalet isimlerinin kökenine ilişkin hazırladığı bilgi notuna göre, New Mexico adı 16'ncı yüzyıla dayanıyor ve ABD'nin kuruluşundan daha eski bir geçmiş taşıyor.
Trump, Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi kapsamındaki su kaynakları gibi coğrafi alanların adlarını değiştirme yetkisini elinde tutuyor.
Fakat ABD Başkanı, anayasal açıdan eyaletlerin yasal adlarını değiştirme yetkisine sahip değil.
Bu yöndeki yasal bir sürecin bizzat eyaletin kendi kurumları bünyesinde yürütülmesi gerekiyor.
Trump, başkanlık gücünü göstermek adına coğrafi alanların isimlerini değiştirme arzusunu sıklıkla dile getiriyor.
Geçen ayın sonlarında Ontario Gölü'nün resmi sistemdeki adını "Lake America" (Amerika Gölü) olarak değiştiren başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, göreve başladığı ilk gün olan Ocak 2025'te de Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" yapmıştı.
OKYANUS İSİMLERİNİ DE DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR
Ontario Gölü'nün adını değiştirme adımı, Kanada ile yaşanan yoğun ticaret geriliminin ortasında atıldı.
Trump, Ontario Gölü'ne ilişkin başkanlık kararnamesini imzalamasının hemen ardından, ABD'nin her iki kıyısındaki okyanuslardan birinin adını değiştirme planlarının işaretini de verdi.
Trump açıklamasında, "Artık bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi tek ihtiyacımız bir okyanus. Bu yüzden belki de Atlas Okyanusu'nun ya da Büyük Okyanus'un adını değiştirmemiz gerekecek. Belki ikisini birden değiştiririz" dedi.