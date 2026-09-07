Trump harita paylaştı, eyaletin ismini değiştirdi

Öte yandan Demokrat Partili New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Trump'ın paylaşımına tepki göstererek ABD Başkanı'nı halkın dikkatini başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı.

Grisham, eyaletin adının hiçbir şekilde tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Grisham, X hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

“Başkan, İran'daki felaket savaşından Amerikalıların dikkatini uzaklaştırmaya çalışırken benzin fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Beyaz Saray haritaları boyamakla vakit kaybederken, Nuevo México asıl işini yapmayı sürdürüyor.”

Eyaleti temsil eden Demokrat Senatör Martin Heinrich de paylaşıma karşı çıkarak X hesabında, "Her zaman gerçek adlarıyla anacağım üç şey var: Meksika Körfezi, Ontario Gölü ve New Mexico" mesajını paylaştı.

Kızılderili İşleri Bürosunun eyalet isimlerinin kökenine ilişkin hazırladığı bilgi notuna göre, New Mexico adı 16'ncı yüzyıla dayanıyor ve ABD'nin kuruluşundan daha eski bir geçmiş taşıyor.