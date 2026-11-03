Trump için referanduma dönüştü. ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray'ın yanı sıra Kongrenin her iki kanadını da kontrol eden Cumhuriyetçi Parti, bugün düzenlenen ara seçimler öncesinde kırılgan bir çoğunluk dengesiyle karşı karşıya.

Temsilciler Meclisinde iki koltuğun boş olduğu tabloda Cumhuriyetçiler 218 sandalyeye sahipken, Demokratlar 214 sandalyede oturuyor; Mart 2026'da partisinden ayrılan bağımsız Kevin Kiley ise çoğunlukla eski partisiyle hareket ediyor.

Senatoda ise 53 Cumhuriyetçiye karşılık 45 Demokrat ve onlarla birlikte oy kullanan iki bağımsız senatör yer alıyor.

Kongrenin tek bir kanadında dahi çoğunluğun kaybedilmesi, Donald Trump yönetimi açısından belirleyici sonuçlar doğurabilir.

Temsilciler Meclisinde kontrolü ele alacak Demokratlar komisyon başkanlıklarını üstlenerek Beyaz Saray çalışanları ve Trump ailesi hakkında soruşturmalar açabilecek, yetkilileri ifadeye çağırabilecek ve İran dahil sınır ötesi askeri operasyonlar ile bütçe harcamalarına kısıtlamalar getirebilecek.

Demokratların azil sürecini yeniden başlatma hakkı da doğacak.

Trump, Aralık 2019 ve Ocak 2021'de iki kez azil sürecine girmiş, ancak her iki girişim Senatodaki oylamalarda reddedilmişti.

Görevden alma kararı için Senatoda üçte iki çoğunluk gerektiğinden, Demokratların Cumhuriyetçi senatörlerin desteği olmadan bu hedefe ulaşması mümkün görünmüyor.