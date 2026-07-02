Trump: İran ile görüşmeleri iyi geçti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Kazım Garibabadi, mevcut mutabakatın uygulanmasına yönelik adımları takip etmek üzere ihtisas çalışma grupları kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Garibabadi, nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla ilgili taraflar arasındaki müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

İran heyetinin mutabakat zaptında yer alan yükümlülükleri bir bütün olarak gördüğünü ve bunların birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Garibabadi, mutabakat zaptına yönelik ihlalleri izlemek ve raporlamak amacıyla ortak bir acil iletişim mekanizması kurulmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Garibabadi, Katar ile yapılan toplantıda, İran'ın dondurulmuş 6 milyar dolarlık varlığının bir kısmının ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda mal alımı için kullanılması konusunda uzlaşıya varıldığını açıkladı.

Katar'ın başkenti Doha'da İran ve ABD heyetleri arasında herhangi bir doğrudan görüşme gerçekleştirilmediğini vurgulayan Garibabadi, İran heyetinin temaslarının mutabakat zaptı hükümlerinin takibi amacıyla yalnızca Katar ve Pakistan heyetleriyle yapılan ortak toplantılarla sınırlı kaldığını ifade etti.