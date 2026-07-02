Trump: İran ile görüşmeleri iyi geçti
02.07.2026 10:33
Katar'ın başkenti Doha'da İran ve ABD arasında gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin ardından taraflar, ikili ilişkilerde ve mutabakat zaptı kapsamındaki konularda ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerin iyi gittiğini belirterek Katar'da gerçekleştirilen son toplantıların olumlu sonuçlandığını ifade etti.
Bir seyahate çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın nükleer silahsızlandırılması olarak adlandırdığı sürecin iyi ilerlediğini söyledi.
Trump, "Amerikan ekibi çok iyi toplantılar gerçekleştirdi, önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz" dedi.
Ancak konuya vakıf kaynaklar, Doha'da gerçekleştirilen teknik nitelikteki bu görüşmelerde nükleer program konusunun gündeme gelmediğini ifade etti.
ÇALIŞMA GRUPLARI KURULMASI KARARLAŞTIRILDI
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Kazım Garibabadi, mevcut mutabakatın uygulanmasına yönelik adımları takip etmek üzere ihtisas çalışma grupları kurulmasına karar verildiğini açıkladı.
Garibabadi, nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla ilgili taraflar arasındaki müzakerelerin devam edeceğini belirtti.
İran heyetinin mutabakat zaptında yer alan yükümlülükleri bir bütün olarak gördüğünü ve bunların birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Garibabadi, mutabakat zaptına yönelik ihlalleri izlemek ve raporlamak amacıyla ortak bir acil iletişim mekanizması kurulmasının kararlaştırıldığını aktardı.
Garibabadi, Katar ile yapılan toplantıda, İran'ın dondurulmuş 6 milyar dolarlık varlığının bir kısmının ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda mal alımı için kullanılması konusunda uzlaşıya varıldığını açıkladı.
Katar'ın başkenti Doha'da İran ve ABD heyetleri arasında herhangi bir doğrudan görüşme gerçekleştirilmediğini vurgulayan Garibabadi, İran heyetinin temaslarının mutabakat zaptı hükümlerinin takibi amacıyla yalnızca Katar ve Pakistan heyetleriyle yapılan ortak toplantılarla sınırlı kaldığını ifade etti.
KATAR'TAN AÇIKLAMA
Katar Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD heyetleri arasında Katar ve Pakistanlı arabulucuların katılımıyla yürütülen dolaylı müzakere turunun tamamlandığını duyurdu.
Açıklamada, İsviçre'deki Leman Gölü (Cenevre Gölü) zirvesi çıktıları temelinde İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptına ilişkin konularda olumlu ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, tarafların önümüzdeki dönemde görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.
Bir sonraki toplantının tarihi, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninin ardından belirlenecek.
PETROL FİYATLARI TOPARLANDI
İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğinin açıklanması ve müzakerelerin Hürmüz Boğazı üzerine yoğunlaşması, petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı.
Küresel petrol fiyatları üst üste üçüncü günde de gerileyerek yaklaşık yüzde 1 oranında değer kaybetti.
Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,1 oranında azalarak 70,80 dolara geriledi. ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 1,2 değer kaybederek 67,74 dolardan işlem gördü. Her iki endeks de önceki oturumda yüzde 1'den fazla değer kaybederek son dört ayın en düşük seviyelerine gerilemişti.
Piyasa analistleri, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve petrol akışının kesintisiz sürmesinin pazar payı rekabetini artırdığını, arz fazlası beklentisiyle fiyatları aşağı çektiğini ifade ediyor.
Petrol ihraç eden ülkeler grubu OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) pazar günü yapacağı toplantıda üretim hedeflerini Ağustos ayı için günlük yaklaşık 188 bin varil artırma olasılığı, küresel arzın daha da yükseleceğine dair beklentileri güçlendiriyor.