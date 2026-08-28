Trump kararnameyi imzaladı. Ontario Gölü artık "Amerika Gölü"

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın kararına sert tepki gösterdi.

Carney, “Her şey kendi adıyla anılmalı. Bu gölün adı Ontario Gölü'dür; bugün de sonsuza kadar da öyle kalacak.” dedi.

Ontario adının geçmişinin 400 yıldan daha eskiye dayandığını hatırlatan Carney, ismin hem Kanada Konfederasyonu'nun kuruluşundan hem de ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nden önce kullanıldığını vurguladı.

Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford da “Kanadalılar ve dünyanın geri kalanı için burası Ontario Gölü. Şimdi ve sonsuza kadar.” ifadelerini kullandı.