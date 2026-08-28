Trump kararnameyi imzaladı. Ontario Gölü artık "Amerika Gölü"
28.08.2026 12:15
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ortak sınıra sahip Ontario Gölü'nün ABD'deki resmi adını “Amerika Gölü” olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. Kanada Başbakanı Mark Carney ise kararı reddetti.
TİCARET SAVAŞI GÖLE SIÇRADI
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile paylaşılan Ontario Gölü'nün adının “Amerika Gölü” olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
Karar, ABD ile Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinin geçen hafta çökmesinin ve Washington'ın 20 milyar dolarlık Kanada ürününe yüzde 50 gümrük vergisi getirmesinin hemen ardından geldi. Kanada ise gelecek ay aynı değerde karşılık vereceğini açıklamıştı.
Trump, isim değişikliğinin derhal yürürlüğe girdiğini söyledi. Ancak karar yalnızca ABD'nin gölü resmi olarak nasıl adlandıracağını belirliyor. Kanada veya diğer ülkelerin yeni ismi kullanma zorunluluğu bulunmuyor.
KANADA: BUGÜN DE SONSUZA KADAR DA ONTARIO GÖLÜ
Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın kararına sert tepki gösterdi.
Carney, “Her şey kendi adıyla anılmalı. Bu gölün adı Ontario Gölü'dür; bugün de sonsuza kadar da öyle kalacak.” dedi.
Ontario adının geçmişinin 400 yıldan daha eskiye dayandığını hatırlatan Carney, ismin hem Kanada Konfederasyonu'nun kuruluşundan hem de ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nden önce kullanıldığını vurguladı.
Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford da “Kanadalılar ve dünyanın geri kalanı için burası Ontario Gölü. Şimdi ve sonsuza kadar.” ifadelerini kullandı.
RESMİ KAYITLAR 30 GÜN İÇİNDE DEĞİŞTİRİLECEK
Trump'ın imzaladığı kararname, ABD İçişleri Bakanlığı'na isim değişikliğini ülkenin resmi coğrafi ad veri tabanına işlemek için 30 gün süre veriyor.
ABD Başkanı, ülkesinin coğrafi oluşumları hangi isimlerle tanıyacağı konusunda geniş yetkiye sahip olsa da uluslararası suların isimlerini belirleyen ve tüm ülkeleri bağlayan tek bir uluslararası kurum bulunmuyor.
Bu nedenle Kanada'nın “Amerika Gölü” adını tanıması gerekmiyor.
“AMERİKA KÖRFEZİ”NDEN SONRA İKİNCİ HAMLE
Trump, 2025'te Beyaz Saray'a dönmesinin ardından benzer bir kararla Meksika Körfezi'nin ABD'deki resmi adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirmişti.
Meksika, tek bir ülkenin ortak kullanılan uluslararası bir su kütlesinin adını değiştiremeyeceğini belirterek kararı reddetmişti.
İsim değişikliği teknoloji şirketlerini de tartışmanın içine çekmişti. Google Maps, ABD'deki kullanıcılarına “Gulf of America”, Meksika'dakilere ise “Gulf of Mexico” adını göstermeye başlamıştı. Diğer ülkelerdeki kullanıcılara iki isim birlikte gösterilmişti.
ABD'DE DE TEPKİ ÇEKTİ
Trump'ın Ontario Gölü kararına ABD içinde de farklı tepkiler geldi.
İçişleri Bakanı Doug Burgum kararı destekleyerek isim değişikliğinin uygulanacağını açıkladı.
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Debbie Dingell ise kararı “aptalca” olarak nitelendirdi ve isim değişikliğini geçersiz kılmak için Kongre'ye yasa tasarısı sunacağını duyurdu.
New York Valisi Kathy Hochul da eyaletinin gölü “Amerika Gölü” olarak adlandırmayacağını açıkladı. New York, Ontario Gölü'ne kıyısı bulunan tek ABD eyaleti.