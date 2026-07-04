Trump: Komünist tehlike canlandı
04.07.2026 09:19
ABD Başkanı Trump, ülkenin 250'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Mount Rushmore'da yaptığı konuşmada, ilerici Demokratların "komünist" bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 250'nci kuruluş yıl dönümü arifesinde Güney Dakota eyaletinde yer alan ve dört Amerikan başkanının başlarının kazındığı Mount Rushmore'da (Rushmore Dağı) konuşma yaptı.
Trump, Amerikalıları, ulusun kurucularının 250 yıl önce öngördüğü özgürlükleri, ilerici Demokratların oluşturduğunu ifade ettiği "komünist" tehdide karşı korumaya çağırdı.
Kendisinden önceki dört başkanın devasa oymalarının bulunduğu granit dağdaki anıtın eteklerinde konuşan Trump, "Bu kahramanların, inanılmaz insanlardan oluşan gerçek bir grubun anıtının altında duruyoruz ve kendimizi bu Amerikan devleri kadar büyük, cesur, asil ve harika bir ulus olmaya yeniden adıyoruz, bunu yapmak kolay değil ama biz bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.
Görkemli yıl dönümüne yaklaşırken Amerikan kimliğinin "yeniden bir saldırı altında" olduğunu gördüklerini belirten ABD Başkanı, "Son yıllarda bu istisnai karakteri değiştirmeye, Amerikan ruhunu içimizden söküp atmaya, bizi tarihimize yabancılaştırmaya yönelik inkar edilemez bir girişim var" dedi.
SOLCULARI VE GÖÇMENLERİ HEDEF ALDI
Trump'ın konuşmasında öne çıkan unsurlardan biri, "komünist tehlike" ile göçmenlik konusunu birleştirmesi oldu.
Demokrat Parti'nin sol kanadının ön seçimlerdeki yükselişiyle bağlantılı olarak, "komünistlerin" ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Trump, "Ülkemizde, yaşam tarzımıza ve büyük başarımıza tamamen zıt fikirleri benimseyen ülkemize yeni gelenler de dahil olmak üzere, komünist tehlikenin yeniden canlanması söz konusu. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Bu retoriğini, seçim kampanyasını besleyen ve ABD'de komünizm eleştirisinin tarihsel bir parçası olan göçmen karşıtı temaya bağlayan Trump, söz konusu "yeni gelenlerin" sınır dışı edilmesi gerektiğini savunduğu bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının komünizmi hızla yok edeceğine herkesin duyması için yemin ve söz veriyoruz... Onları hızla uzaklaştıracağız ve ülkemizi her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü inşa etmeye devam edeceğiz. Amerika asla komünist bir ülke olmayacak!"
Trump, bu sözlerinin ardından, "Burada doğmuş olmanıza gerek yok ama inşa ettiğimiz şeyi sevmek zorundasınız" diyerek aidiyet vurgusu yaptı.
EKONOMİDE TABLO KÖTÜYE GİDİYOR
ABD Başkanı'nın bu temayı yaklaşık bir haftadır Demokratik sosyalistlerin elde ettiği kazanımlar üzerinden işlediği biliniyor.
Üçü demokratik sosyalist olmak üzere dört ilerici aday, geçen hafta New York'ta ve Salı günü Colorado'da çekişmeli Demokrat ön seçimlerini kazandı. İlerici adaylar ayrıca Kentucky, New Jersey, Ohio, Pennsylvania ve Teksas'ta da başarı elde etti.
Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, sol kanat Demokrat adayların son dönemdeki bu başarı dizisini dikkate alırken, çatışmaların Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre'nin en az bir kanadının kontrolüne mal olabileceğinden giderek daha fazla endişe duyuyor.
Trump geçen hafta söz konusu adayların zaferlerini "kuruluşundan bu yana ülkemize yönelik en büyük tehdit" olarak nitelendirmişti.
Mount Rushmore'da ise doğrudan ara seçimlere atıfta bulunarak, "Ara seçimleri ancak kendi kendimize kaybetmemize izin verirsek kaybedebiliriz" dedi.
Bu siyasi tablo, Amerikalıların ABD-İsrail'in İran'a açtığı savaşın başlamasından bu yana süregelen enflasyon ve yüksek benzin fiyatlarıyla boğuştuğu bir döneme denk geliyor.
80 yaşındaki Cumhuriyetçi başkanın onay oranları, büyük ölçüde İran'daki savaş ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle tarihi düşük seviyelerde seyrediyor.
Demokrat muhalifleri ise Trump'ı göçmenlik politikaları, ailesinin artan serveti ve başkanlık yetkilerini genişletme girişimleri üzerinden eleştiriyor.
KUTLAMALARA KATILIM DÜŞÜK
Trump'ın Mount Rushmore'u seçmesi, pek çok kişinin kendi yüzünün de kayalara oyulduğunu görmek istediğinden şüphelendiği bir lider için anlamlı bir adım olarak değerlendiriliyor.
Trump'ın destekçileri, onun benzerinin George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt'in yanına yontulması için yasa tasarısı dahi sunmuştu.
ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümünü siyasi bir sahneye dönüştürme adımları Başkent Washington'daki etkinliklerde de hissedildi.
Freedom 250 (Özgürlük 250) adlı Trump bağlantılı bir organizasyon, şenliklerin çoğunun kontrolünü partiler üstü America250 grubundan devraldı. Bu durum, pek çok kişinin kilit etkinliklerden uzak durmasına neden oldu.
Başkentte ülkenin doğum günü kutlaması olarak tasarlanan "Büyük Amerikan Eyalet Fuarı", seyrek kalabalıklar çekti ve boş stantları nedeniyle alay konusu oldu.
Kutlamaları etkileyen bir diğer unsur ise ülkenin büyük bir bölümünde tatil etkinliklerini sekteye uğratan rekor kıran sıcak hava dalgasıydı.
Trump, Cumartesi günü National Mall'da askeri jetlerin uçuşları ve "dünyanın en büyük havai fişek gösterisi" olarak adlandırdığı etkinlik öncesinde kalabalığa hitap etmeyi planlıyor.
Çarşamba günü sıcaklıklara dair yaptığı açıklamada Trump, "4 Temmuz'da dışarısı yaklaşık 107 derece (41 derece) olacak, oraya gideceğim ve sadece her şeyi yapabileceğimi göstermek için gerçekten uzun bir konuşma yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
TOPLUMDA KARAMSARLIK HAKİM
ABD iki buçuk asırlık tarihi boyunca yaşanan zaferler ve trajediler, kölelik ve özgürlük ile sivil ve dünya savaşlarını geride bırakırken, anketler ulusun "Amerikan Rüyası"nı gerçekleştirme şansı konusunda karamsar olduğunu gösteriyor.
Quinnipiac Üniversitesi tarafından kısa süre önce yapılan bir anket, Amerikalıların yüzde 61'inin ABD'nin Bağımsızlık Bildirgesi'nde belirtilen ideallere uygun yaşamadığını düşündüğünü ortaya koydu.
Çoğu Cumhuriyetçi ABD'nin bu ideallere uyduğuna, çoğu Demokrat ise uymadığına inanıyor.
Kutuplaşmış atmosfere dair Los Angeles'ta Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 49 yaşındaki özel eğitim öğretmeni Amy Kimaara, "Dört Temmuz gerçekten bir özgürlük anı, ancak dürüst olmalıyım ki, bu siyasi zamanlarda benim için o kadar da heyecan verici olmadı" değerlendirmesini aktardı.