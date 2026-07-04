Trump: Komünist tehlike canlandı

Trump'ın konuşmasında öne çıkan unsurlardan biri, "komünist tehlike" ile göçmenlik konusunu birleştirmesi oldu.

Demokrat Parti'nin sol kanadının ön seçimlerdeki yükselişiyle bağlantılı olarak, "komünistlerin" ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getiren Trump, "Ülkemizde, yaşam tarzımıza ve büyük başarımıza tamamen zıt fikirleri benimseyen ülkemize yeni gelenler de dahil olmak üzere, komünist tehlikenin yeniden canlanması söz konusu. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu retoriğini, seçim kampanyasını besleyen ve ABD'de komünizm eleştirisinin tarihsel bir parçası olan göçmen karşıtı temaya bağlayan Trump, söz konusu "yeni gelenlerin" sınır dışı edilmesi gerektiğini savunduğu bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının komünizmi hızla yok edeceğine herkesin duyması için yemin ve söz veriyoruz... Onları hızla uzaklaştıracağız ve ülkemizi her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü inşa etmeye devam edeceğiz. Amerika asla komünist bir ülke olmayacak!"

Trump, bu sözlerinin ardından, "Burada doğmuş olmanıza gerek yok ama inşa ettiğimiz şeyi sevmek zorundasınız" diyerek aidiyet vurgusu yaptı.