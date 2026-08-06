Trump, Müslüman adayı hedef aldı: "Nefret dolu komünist"

El-Sayed daha önce verdiği demeçte kendisini sosyalist veya komünist olarak görmediğini belirterek, "Herkesin erişimi olduğu sürece, küçük ve yerel ölçekte kapitalizmin kaynakları tahsis etmek için harika bir yol olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.

Yahudi karşıtlığı suçlamalarını da reddeden El-Sayed, çarşamba günü "Yahudilerin güvenliğine olan bağlılığım, kendi kızlarımın güvenliğine olan bağlılığımla aynıdır" ifadesini tekrarladı.

Trump daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, El-Sayed'in ön seçim zaferinin Cumhuriyetçi Parti için "harika bir haber" olduğunu iddia etmiş, aynı zamanda herhangi bir kanıt sunmadan Michigan'da seçmen usulsüzlükleri bulunduğunu ve genel seçimlerin "hileli" olabileceğini öne sürmüştü.

Dün akşam CNN'e konuşan El-Sayed, İsrail dahil hiçbir ülkeye "koşulsuz askeri yardıma karşı olduğunu" ve vergi mükelleflerinin paralarının sağlık, okullar ve yollar gibi hizmetlere gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Trump'ın saldırılarına ilişkin olarak El-Sayed, Trump'ın bir noktada kendisi için "sevimli bir beyefendi" demesinden "memnun olduğunu" belirterek, "Birçok insan böyle düşünüyor" şeklinde espri yaptı.

Ancak El-Sayed, Trump'ı önceliklerine yeniden odaklanmaya çağırdı.

El-Sayed, "Nesiller boyu görülen bir pahalılık krizi yaşıyoruz, insanlar (Trump'ın) başlattığı bir savaş yüzünden benzine neredeyse 5 dolar ödüyor ve zamanının yarısında benim hakkımda konuşmuyorsa balo salonundaki perdelerden bahsediyor" dedi ve ekledi:

"Günün sonunda Başkanı söylediklerime odaklanmaya davet ediyorum."