Trump, Müslüman adayı hedef aldı: "Nefret dolu komünist"
06.08.2026 14:26
Son Güncelleme: 06.08.2026 14:31
ABD Başkanı Trump, Michigan'daki Demokrat Parti Senato ön seçimini kazanan Abdul El-Sayed'i komünist, nefret dolu ve İsrail karşıtı olmakla suçladı. Las Vegas'ta konuşan Trump, El-Sayed'in Yahudilerden nefret ettiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'daki ABD Senatosu yarışı için yapılan Demokrat Parti ön seçimini kazanan Abdul El-Sayed'i hedef aldı.
Trump, ilk Müslüman ABD Senatörü olmayı hedefleyen 41 yaşındaki ilerici Demokrat El-Sayed'i "nefret dolu bir adam" olarak nitelendirdi.
Dün öğleden sonra Las Vegas'ta düzenlenen kampanya niteliğindeki etkinlikte konuşan Trump, El-Sayed'in İsrail'den ve Yahudi halkından "nefret eden" bir "komünist" olduğunu ileri sürdü.
Time dergisinin aktardığına göre Trump konuşmasında, "Bu adam Yahudilerden nefret ediyor. Birileri 'Bu biraz ağır oldu' dedi. Hayır, Yahudilerden nefret ediyor ve İsrail'den nefret ediyor" ifadelerini kullandı.
Trump açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"O nefret dolu bir adam ve şimdi etrafta gezip 'Hayır, ben herkesi seviyorum' diyor. Herkesi sevmiyor. Onu göreve getirin, neyi sevdiğini göreceksiniz."
El-Sayed daha önce verdiği demeçte kendisini sosyalist veya komünist olarak görmediğini belirterek, "Herkesin erişimi olduğu sürece, küçük ve yerel ölçekte kapitalizmin kaynakları tahsis etmek için harika bir yol olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.
Yahudi karşıtlığı suçlamalarını da reddeden El-Sayed, çarşamba günü "Yahudilerin güvenliğine olan bağlılığım, kendi kızlarımın güvenliğine olan bağlılığımla aynıdır" ifadesini tekrarladı.
Trump daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, El-Sayed'in ön seçim zaferinin Cumhuriyetçi Parti için "harika bir haber" olduğunu iddia etmiş, aynı zamanda herhangi bir kanıt sunmadan Michigan'da seçmen usulsüzlükleri bulunduğunu ve genel seçimlerin "hileli" olabileceğini öne sürmüştü.
Dün akşam CNN'e konuşan El-Sayed, İsrail dahil hiçbir ülkeye "koşulsuz askeri yardıma karşı olduğunu" ve vergi mükelleflerinin paralarının sağlık, okullar ve yollar gibi hizmetlere gitmesi gerektiğini dile getirdi.
Trump'ın saldırılarına ilişkin olarak El-Sayed, Trump'ın bir noktada kendisi için "sevimli bir beyefendi" demesinden "memnun olduğunu" belirterek, "Birçok insan böyle düşünüyor" şeklinde espri yaptı.
Ancak El-Sayed, Trump'ı önceliklerine yeniden odaklanmaya çağırdı.
El-Sayed, "Nesiller boyu görülen bir pahalılık krizi yaşıyoruz, insanlar (Trump'ın) başlattığı bir savaş yüzünden benzine neredeyse 5 dolar ödüyor ve zamanının yarısında benim hakkımda konuşmuyorsa balo salonundaki perdelerden bahsediyor" dedi ve ekledi:
"Günün sonunda Başkanı söylediklerime odaklanmaya davet ediyorum."
Trump ve Cumhuriyetçi müttefikleri, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin geçen yılki zaferinin ardından ülke genelinde seçim kazanan ilerici Demokratların etkisiyle solcu rakiplerini "komünist" olarak niteleyen söylemini artırdı.
Michigan'daki Demokratlar, açık olan Senato koltuğu için partinin adayı olmak üzere Abdul El-Sayed'in yerleşik çizgideki Temsilciler Meclisi Üyesi Haley Stevens ile karşı karşıya geldiği seçimde adaylarını belirleme imkanı buldu.
El-Sayed Demokratik sosyalist etiketini reddetse de Trump pazartesi günü kendisini yine "komünist" olarak adlandırdı.
Trump, 28 Temmuz tarihli bir destek videosunda, Wisconsin Cumhuriyetçi Kongre adayı Michael Alfonso'nun "Kongre'deki radikal solcu komünistlere karşı duracağını" söyledi.
22 Temmuz'da Georgia'daki konuşmasında Trump, "Yarışan harika adaylarımız var, açık ara kazanmaları gerekiyor; aksi takdirde komünist olacağız" ifadelerini kullandı.
3 Temmuz'da Rushmore Dağı önünde yaptığı konuşmada Başkan, "komünist tehdidin" bir "ölümcül tehdit" olduğunu belirtti.
Bağımsızlık Günü konuşmasında ise ABD'nin "asla komünist bir ülke olmayacağı" sözünü verdi.
Tehlikede olan husus, Trump ve Cumhuriyetçilerin ikinci döneminin başından bu yana hükümetin tüm kanatlarını kontrol ettiği Washington'daki güç dengesi.
Cumhuriyetçiler, Demokratların sola kaymasını ve sosyalizmi benimsemesini, rakiplerini çok daha radikal olan komünizmle ilişkilendirmek için bir fırsat olarak görüyor.
"Komünist" etiketini kullanan tek isim Trump değil. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, bir basın toplantısında ara seçimlerin "Anayasal bir cumhuriyet olarak statümüzü koruyup korumayacağımız ya da bunu takas edip temelleri yıkacak ve komünizmin bu karanlık ölüm yoluna girip girmeyeceğimiz" üzerine bir mücadele olduğunu söyledi.
Johnson, "Ülkenin her yerinde ortaya çıkan bu çılgın küçük mini Mamdaniler siz ve aileniz için bir tehlikedir. Bu bir oyun değil" diye konuştu.
Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Grubu Başkanı Michigan Temsilcisi Lisa McClain de ara seçimler hakkında konuşurken benzer şekilde doğrudan ifadeler kullandı.
McClain, yeni Demokrat adaylar hakkında konuşurken, "Bu, özgürlük ile zorba hükümet kontrolü arasında, Amerikan rüyası ile komünizmin başarısız kabusu arasında bir seçimdir" dedi ve "Bunların hepsi ülkemizden ve ülkemizin temsil ettiği her şeyden nefret eden insanlardır" eklemesini yaptı.
Son dönemde Demokratlar, ülke genelindeki ön seçimlerde sola kayarak Vermont Bağımsız Senatörü Bernie Sanders modelinde, evrensel sağlık hizmetleri, daha yüksek asgari ücret ve evrensel temel gelir ödemek için en zengin Amerikalıları daha fazla vergilendirmeyi vaat eden Demokratik sosyalist adayları göstermişti.
Partinin stratejisi hakkında konuşmak üzere isminin açıklanmaması koşuluyla CNBC kanalına bilgi veren bir Cumhuriyetçi Parti yetkilisi, "Kendi kelimelerini ve kendi platformlarını kullanıyoruz. Sosyalizmden komünizme bağlantı kurmanın pek de zor olmadığını düşünüyorum" dedi ve ekledi:
"Bu, Cumhuriyetçi seçmenlerin tabanı sandığa götürmelerine ve tam olarak kime karşı yarıştığımızı söylemelerine yardımcı olacak bir uyandırma çağrısıdır."
Bunun yanında Demokratlar "komünist" etiketinin çok fazla gündeme gelmeyen adaylarında işe yaramayacağını savunuyor.
Partinin yanıtını tartışmak üzere isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kıdemli bir Demokrat kampanya yetkilisi, CNBC kanalına verdiği demeçte Arizona'da Cumhuriyetçi Temsilci Juan Ciscomani'ye karşı yarışan emekli bir Deniz Piyadesi matkap eğitmeni JoAnna Mendoza gibi adaylara işaret etti.
Bir diğer örnek olarak mor bir bölgede defalarca kazanan Long Island'lı ılımlı Demokrat Temsilci Tom Suozzi.
Demokratik Kongre Kampanya Komitesi Başkanı Washington Temsilcisi Suzan DelBene, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin "cebi ilgilendiren meselelerle ilgili olmayan, sadece Cumhuriyetçileri reddetmeye istekli seçmenler nezdinde karşılığı bulunmayan çaresiz saldırılara başvurduğunu" kaydetti.
Kongre İlerici Grubu'nun eski başkanı Wisconsin Temsilcisi Mark Pocan, "Donald Trump hepimizin muz olduğunu söyleseydi, bize muz derlerdi diye düşünüyorum" dedi ve "Sosyalist etiketini işe yaratamadılar, bu yüzden komünistlere gitmeye çalıştılar" ifadesini kullandı.
Pocan, "komünist" etiketinin seçmenler nezdinde inandırıcı olacağını düşünmediğini belirtti ve "Sahip oldukları en iyi şey buysa, kasım ayında güzel ve büyük bir çoğunluk elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, bu yüzden devam etsinler" dedi.
Bu seçim sezonunda çok sayıda ilerici adayı destekleyen Kaliforniya Temsilcisi Ro Khanna, tarihin de bu stratejinin etkili olmayacağını gösterdiğini söyledi.
Khanna, Cumhuriyetçilerin Başkan Franklin Delano Roosevelt'in Sosyal Güvenlik gibi Yeni Düzen programlarına gösterdiği tepkiye atıfta bulunarak, "Bunu Roosevelt'e dört kez yapmaya çalıştılar" dedi ve "Seçmenler akıllıdır" diye ekledi.
Anketler de Demokratları sosyalist olarak aşağılamanın kasım seçimlerinde etkili olmayacağını gösteriyor.
Temmuz ayında yayınlanan son CNBC Tüm Amerika Ekonomi Anketi, kayıtlı seçmenlerin yüzde 32'sinin kendisini Demokratik sosyalist olarak tanımlayan bir adaya oy verme olasılığının daha yüksek olduğunu, seçmenlerin yüzde 29'unun ise Trump'ın desteğine sahip bir adaya oy verme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Kendisini MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) hareketinin bir üyesi olarak tanımlayan bir adayın oy verme olasılıklarını artıracağını söyleyen seçmenlerin oranı ise yüzde 27'de kaldı.
Bu da Trump'ın ekonomi alanındaki onay oranının yüzde 38'e gerilediği ve seçmenlerin yüzde 60'ının bunu onaylamadığı bir döneme denk geliyor. Demokratlar ayrıca anketteki genel kongre pusulasında 4 puanlık bir üstünlüğe sahip.